Opinión | Niñas con autoconfianza más mujeres con liderazgo: un reto que busca silenciar las voces que nos limitan

Por: Daniela Ardila, Enterprise Regional Account Manager de TrendAI™

Cada año, el Día Internacional de las Niñas en las TIC nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y, sobre todo, el que falta por construir. Al mirar mi propia trayectoria en TrendAI, no puedo evitar recordar mis inicios. No soy ingeniera, soy politóloga. Mi puerta de entrada no fue como técnico de programación, sino el impacto social del e-commerce y el deseo de ver crecer a los emprendedores de mi país.

Sin embargo, incursionar en este sector desde una formación humanista y como mujer significó, durante mucho tiempo, enfrentar una sombra persistente: el sentido de insuficiencia. Históricamente, la tecnología ha sido un terreno de predominancia masculina, un mundo donde las voces internas (ese autosaboteador que todos llevamos dentro) nos susurran que no somos suficientes o que este no es nuestro lugar por no venir de una facultad de ingeniería.

A menudo, las mujeres en este sector enfrentamos el estigma de ser juzgadas por la apariencia o por tener perfiles diversos, encontrándonos con la idea errónea de que nuestros logros se deben a la “simpatía” y no a nuestra capacidad estratégica. Es hora de jubilar ese estereotipo. Las mujeres somos aguerridas, inteligentes y estamos naturalmente orientadas al logro, nuestra configuración mental nos permite gestionar la complejidad con una resiliencia única.

En TrendAI™, estamos rompiendo activamente estos sesgos. No es solo un discurso: somos una organización con una proporción equitativa, donde ingenieras brillantes y equipos comerciales liderados por mujeres transforman la transaccionalidad en relaciones profundas. En los momentos donde el entorno intenta minimizarnos por nuestra apariencia o formación, esta compañía es la institución que nos respalda y cree ciegamente en nuestra visión, permitiéndonos demostrar que somos capaces de liderar en cualquier área.

Sin embargo, como sociedad, tenemos una deuda pendiente con las niñas que hoy tienen 10 u 11 años, edad en la que muchas pierden el interés por las áreas STEM. Debemos trabajar en sus mentes para que comprendan que ser mujer no es un obstáculo, sino un regalo precioso que aporta sensibilidad y alegría a un sector que a menudo parece limitado a la lógica fría y técnica. La sensibilidad, la transición de niña a mujer o la maternidad no son obstáculos en la carrera profesional, son facetas que nos permiten generar relaciones a profundidad y aportar una visión humana a la innovación.

Si pudiera sentarme con mi “yo” de 10 años, le diría que se deje sorprender, que el camino requiere esfuerzo pero que las cosas buenas están adelante. Mi sueño para las próximas dos décadas es que el síndrome del impostor en las mujeres sea solo un recuerdo de los libros de historia. Aspiro a que veamos niñas seguras de sí mismas, no desde la imposición, sino desde el amor propio y la convicción de que pueden alcanzar cualquier meta que se propongan.

La tecnología hoy lo atraviesa todo: desde la ciberseguridad hasta la inteligencia artificial. No es solo un sector aislado, es nuestra nueva ciudadanía digital y una herramienta definitiva para reducir brechas educativas y laborales. Por todo lo anterior, invito a todas las mujeres a explorar su potencial en este campo y a involucrarse activamente en la creación tecnológica, uniendo la inteligencia con el corazón. Sólo así romperemos las barreras finales y construiremos un mundo tecnológico que sea, por fin, responsable, incluyente y profundamente humano.