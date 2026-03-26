Por: Ineke Geesink, Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe en Microsoft.

Colombia ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y evolucionar frente a los cambios tecnológicos. Este avance se refleja en el fortalecimiento de su ecosistema digital, en el crecimiento de su economía emprendedora y en el talento que impulsa la innovación en distintos sectores productivos. En este contexto, la inteligencia artificial en Colombia comienza a consolidarse como un motor clave de desarrollo y transformación.

Hoy, una vez más, Colombia confirma su dinamismo en la transformación tecnológica. De acuerdo con el más reciente informe del Microsoft AI Economy Institute, el país se posiciona como uno de los líderes en adopción de inteligencia artificial en Sudamérica. En el segundo semestre de 2025, el uso de herramientas de IA generativa alcanzó el 22 % entre la población en edad laboral. Esta cifra representa un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales frente al semestre anterior y ubica al país como el segundo de la región, solo por detrás de Uruguay.

Un avance alineado con la tendencia global

A nivel global, la adopción de tecnologías digitales avanzó 1,2 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia sostenida de transformación. En este contexto, Colombia avanza a un ritmo alineado con el panorama mundial. Mientras las economías con mayor madurez digital registran niveles cercanos al 24,7 %, otras regiones alcanzan el 14,1 %, lo que evidencia distintas velocidades de avance.

El posicionamiento de Colombia dentro de este escenario no es casualidad. Es el resultado de años de crecimiento en conectividad, fortalecimiento del talento digital, expansión del ecosistema emprendedor y una mayor disposición de las organizaciones para incorporar tecnología en sus procesos productivos.

En un país diverso y con una economía en constante evolución, este ritmo de adopción representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo, aumentar la competitividad y abrir nuevas oportunidades para millones de personas.

Más allá de las cifras, la inteligencia artificial en Colombia ya tiene un impacto tangible en la vida cotidiana. No llega para reemplazar a las personas, sino para potenciar sus capacidades, optimizar procesos y ampliar el alcance del talento. En sectores como los servicios, la industria creativa, el comercio, la educación y la tecnología, la IA está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos y resolvemos problemas.

Una oportunidad transformadora para las pymes

Hoy, gracias a soluciones de inteligencia artificial cada vez más accesibles e integradas en el trabajo cotidiano, las pymes pueden elevar su productividad. También pueden tomar decisiones más informadas, generar mejores experiencias para sus clientes y acceder a mercados que antes parecían fuera de su alcance. La tecnología se consolida así como un habilitador real de crecimiento, competitividad e innovación.

El avance de Colombia en la adopción de inteligencia artificial en América Latina no es solo un logro tecnológico. Es una oportunidad histórica para poner la innovación al servicio del desarrollo humano y económico. A medida que más personas incorporan herramientas de IA en el trabajo, la educación y su vida diaria, el país avanza hacia una sociedad más preparada, más productiva y mejor posicionada para participar en la economía global del conocimiento.

Sin embargo, este progreso también implica una responsabilidad compartida. Para aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial, será fundamental seguir fortaleciendo la formación en habilidades digitales, ampliar el acceso a la tecnología y promover un uso responsable y ético de estas herramientas.

La inteligencia artificial tiene el potencial de convertirse en una de las fuerzas más transformadoras de nuestro tiempo. Colombia tiene hoy la oportunidad de consolidar este impulso, promoviendo una innovación centrada en las personas y asegurando que los beneficios de esta tecnología lleguen a todos los sectores de la sociedad.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT