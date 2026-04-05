Xiaomi 18 Pro y Pro Max: doble cámara de 200 MP y pantalla trasera con IA

El Xiaomi 18 Pro y Pro Max se perfilan como los próximos lanzamientos de gama alta de la marca china. Las filtraciones provienen principalmente de Digital Chat Station en Weibo, un filtrador reconocido dentro del sector tecnológico que suele adelantar información basada en prototipos y fuentes de la industria, aunque no se trata de datos oficiales.



Ambos modelos conservarán la pantalla trasera de la generación anterior, pero esta vez con una “ventana inteligente impulsada por IA” cuyas funciones concretas aún no se han detallado. También se habría mejorado el sistema de altavoces y el motor de vibración, dos componentes que inciden directamente en la experiencia de uso cotidiana.

¿Cuántas cámaras de 200 MP tendrá el Xiaomi 18 Pro Max?

Los prototipos en prueba incluirían un sensor principal de 200 megapíxeles, de 1/1.28 pulgadas y fabricado en proceso de 22nm, junto a un teleobjetivo periscópico también de 200 megapíxeles. El proceso de 22nm apuntaría a reducir el consumo de batería y el calor generado durante sesiones fotográficas prolongadas.

El sensor principal incluiría soporte para LOFIC HDR 3.0, una tecnología orientada a capturar mejor los detalles en escenas con mucha diferencia entre zonas claras y oscuras. Hasta ahora, ningún teléfono de gama alta, ni el Samsung Galaxy S26 Ultra, ni el Oppo Find X9 Pro, ni el Xiaomi 17 Ultra, había incorporado más de un sensor de 200 MP.

Batería, pantalla y procesador del Xiaomi 18 Pro

El modelo Pro llegaría con pantalla de 6.3 pulgadas y batería de 7.000 mAh o superior, frente a los 6.300 mAh del Xiaomi 17 Pro, además de carga inalámbrica, lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla y resistencia al agua. El Pro Max dispondría de pantalla plana LIPO OLED de 6.9 pulgadas, pantalla secundaria trasera y batería cercana a los 7.500 mAh.

Las filtraciones indican que solo el modelo Ultra recibirá el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, mientras que los modelos Pro y Pro Max se equiparían con el Snapdragon 8 Elite Gen 6 estándar. La diferencia entre ambos chips no estaría en la CPU sino en la GPU y la memoria, siendo el modelo Pro el que contaría con gráficos Adreno 850 y soporte para RAM LPDDR6, lo que se traduce en mayor rendimiento en videojuegos y tareas de inteligencia artificial.

Imagen: Xiaomi / Editada con IA (Gemini)