Probamos el Galaxy A57 5G en Cali: así responde el nuevo gama media de Samsung

Samsung llevó a Cali una experiencia para probar el nuevo Galaxy A57 5G en condiciones reales. Durante la Ruta Asombrosa recorrimos distintos puntos de la ciudad mientras utilizábamos sus cámaras, herramientas de inteligencia artificial, batería y pantalla para entender qué tan cerca puede estar hoy un gama media de la experiencia de un celular premium.

La primera impresión aparece apenas lo tienes en la mano. El Galaxy A57 5G es más delgado y liviano que modelos anteriores. Sus 6,9 milímetros de grosor hacen que se sienta cómodo durante largas jornadas de uso, mientras que el acabado brillante y el nuevo diseño de cámaras le dan una apariencia mucho más sofisticada.

En las calles de Cali también hubo espacio para probar la pantalla. El equipo incorpora un panel Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 hercios. La diferencia se nota especialmente al navegar en redes sociales, ver videos o desplazarse entre aplicaciones, donde todo se siente más suave y fluido.

El brillo respondió bien durante las grabaciones en exteriores y permitió visualizar contenido sin dificultad incluso bajo la luz fuerte del día.

Un celular pensado para crear contenido

La cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica fue una de las funciones que más llamó la atención durante la prueba. En fotografías urbanas y grabaciones en movimiento el dispositivo logró buenos niveles de detalle y colores equilibrados.

El lente ultra gran angular permitió capturar más elementos dentro de una misma toma, algo útil para paisajes, arquitectura o fotografías grupales. A esto se suma el lente macro, pensado para capturar objetos a corta distancia con mayor nivel de detalle.

Durante las pruebas nocturnas, el teléfono también mostró mejoras importantes. Las imágenes conservaron iluminación y redujeron buena parte del ruido habitual que suele aparecer en dispositivos de esta categoría cuando hay poca luz.

En video, la estabilización ayudó a obtener resultados mucho más fluidos mientras caminábamos o grabábamos en movimiento. Para quienes crean contenido constantemente desde el celular, termina siendo una herramienta bastante útil.

Samsung también incorporó varias funciones de inteligencia artificial. Una de ellas permite eliminar objetos o personas de las fotografías de manera rápida y sencilla. Otra facilita mejorar retratos grupales para elegir automáticamente las mejores expresiones de cada persona en una misma imagen.

Inteligencia artificial para el día a día

Entre las herramientas más curiosas aparece la búsqueda con un círculo de Google. Solo debes rodear cualquier elemento que aparezca en pantalla para obtener información inmediata sin cambiar de aplicación.

En la práctica funciona bastante bien para buscar ropa, productos, lugares o referencias mientras navegas en redes sociales o ves contenido en internet.

La batería de 5.000 miliamperios también respondió correctamente durante la jornada de grabación y uso continuo. El equipo soportó varias horas de fotografías, video y redes sociales sin convertirse en una preocupación constante.

Otro detalle importante es la resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, una característica poco frecuente en muchos celulares de gama media.

Después de probarlo durante la Ruta Asombrosa en Cali, el Galaxy A57 5G deja una sensación interesante. Samsung tomó funciones que antes estaban reservadas para celulares mucho más costosos y las adaptó a un dispositivo pensado para un público más amplio, especialmente para quienes buscan buenas cámaras, herramientas inteligentes y una experiencia más completa en el día a día.