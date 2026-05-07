Se venden menos celulares, pero Apple y Samsung ganan más ¿Qué está pasando?

El mercado global de smartphones está atravesando una transformación curiosa: se están enviando menos teléfonos, pero las compañías están facturando más.

Los datos del más reciente informe de Counterpoint Research muestran una realidad que rompe con la lógica tradicional de la industria. Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos mundiales por venta de teléfonos inteligentes crecieron un 8 % frente al mismo periodo del año pasado, pese a una desaceleración en los envíos globales.

La explicación está en el bolsillo del consumidor y en una estrategia que varias marcas llevan meses ajustando: vender menos unidades, pero más costosas.

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El precio promedio de venta alcanzó los 399 dólares, un salto del 12 % interanual que marca un récord para un primer trimestre. Detrás de este aumento están el encarecimiento de componentes, una escasez global de memoria y una reducción progresiva de opciones económicas dentro de los catálogos.

Para el usuario, esto significa algo sencillo: cambiar de celular se está volviendo más costoso, incluso cuando se busca un modelo de gama media.

El celular barato está desapareciendo

Durante años, el crecimiento del mercado dependió del volumen. Más fabricantes competían con dispositivos accesibles y agresivas promociones.

Ese equilibrio comenzó a romperse.

Los costos de fabricación han obligado a las marcas a replantear su portafolio. Muchos fabricantes están reduciendo modelos de entrada, eliminando versiones con menor almacenamiento y empujando a los consumidores hacia configuraciones más robustas y, por supuesto, más caras.

Esta dinámica golpeó especialmente a Xiaomi, una marca históricamente fuerte en segmentos económicos.

La compañía registró una caída del 19 % en envíos y del 18 % en ingresos durante el trimestre, reflejando el impacto de una dependencia alta de gamas baja y media, justo las categorías más afectadas por el aumento en costos de memoria.

El caso revela un cambio estructural: competir solo por precio ya no está funcionando como antes.

Apple acelera mientras Samsung se reorganiza

La gran ganadora del trimestre fue Apple.

La compañía logró un crecimiento de ingresos del 22 % interanual, el más alto entre las principales marcas, impulsada por la fuerte demanda del iPhone 17 y el iPhone 17 Pro Max.

El dato más llamativo es que Apple consiguió este avance sin aplicar incrementos agresivos de precio, algo que sí hicieron varios competidores.

Su capacidad para absorber costos y mantener estabilidad en precios le dio una ventaja competitiva en medio de la presión sobre componentes.

Por su parte, Samsung mantuvo una posición sólida con el 18 % del mercado en ingresos y una participación del 21 % en envíos, apoyada por la recepción positiva de la serie Galaxy S26.

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La surcoreana también hizo ajustes relevantes: eliminó versiones base con menor almacenamiento, elevando automáticamente el precio de entrada de varios modelos.

Lo que muestran estos movimientos es una tendencia que podría redefinir cómo compramos celular en los próximos años.

Si las previsiones se cumplen, el mercado seguirá bajo presión durante todo 2026 y no vería una recuperación importante hasta finales de 2027.

Para los consumidores, la señal es clara: encontrar smartphones realmente económicos será cada vez más difícil, mientras las marcas concentran su apuesta en equipos premium y de mayor margen.