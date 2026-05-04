Estos son los 20 celulares Android más potentes de 2026

El rendimiento sigue siendo uno de los aspectos más consultados por quienes están pensando en cambiar de celular; más allá de la cámara o el diseño, la potencia del procesador y la capacidad para ejecutar tareas exigentes se han convertido en factores decisivos para muchos usuarios.

En ese terreno, las mediciones de AnTuTu son una referencia habitual dentro de la industria tecnológica. La plataforma publicó su clasificación actualizada a abril de 2026 con los celulares Android de mejor desempeño, una lista construida a partir de pruebas realizadas por usuarios alrededor del mundo.

De acuerdo con el ranking, el gran líder es el Red Magic 11 Pro, que alcanzó una puntuación de 3.963.575 puntos.

Le siguen el iQOO 15 con 3.719.658 puntos y el Poco F8 Ultra con 3.661.170.

El top 10 lo completan el OnePlus 15, Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, Mi 17 y OnePlus Ace 6.

Pero la clasificación también muestra cuáles son los equipos que completan el grupo de los 20 más potentes del momento.

En las posiciones 11 a 20 aparecen el iQOO Neo11, HONOR Magic8 Pro, Poco F8 Pro, iQOO 15R, Mi 15, iQOO Z11 Turbo, Poco F7 Ultra, Galaxy S25 Ultra, iQOO Z10 Turbo+ y OnePlus Ace 6T.

La presencia de marcas asiáticas domina buena parte del listado, con Samsung como uno de los pocos fabricantes tradicionales que mantiene varios modelos en posiciones destacadas.

¿Cómo funciona esta clasificación?

El ranking de AnTuTu se construye a partir de pruebas de benchmark que evalúan cuatro componentes del dispositivo.

El primero es el CPU, encargado del procesamiento general.

El segundo es el GPU, responsable del rendimiento gráfico.

El tercero corresponde a la memoria, donde se analiza la velocidad de lectura, escritura y gestión multitarea.

El cuarto es UX, una medición que revisa la experiencia de uso, fluidez del sistema y respuesta general del equipo.

La suma de estos apartados entrega la puntuación final.

Aunque se trata de una referencia técnica importante, estas cifras no determinan por sí solas si un celular es mejor para todos los usuarios.

Más potencia, pero no siempre mejor experiencia

Un equipo con puntaje superior puede ofrecer un gran rendimiento bruto, especialmente para gaming y tareas pesadas.

Sin embargo, aspectos como autonomía, calidad fotográfica, estabilidad térmica, optimización del software y soporte de actualizaciones también pesan al momento de elegir.

La clasificación de abril confirma además una tendencia: los fabricantes están apostando por configuraciones cada vez más agresivas, con memorias RAM de 16 GB y almacenamiento interno de 512 GB como estándar en varios de los modelos líderes.

Para quienes buscan potencia pura, el top 20 de AnTuTu ofrece una radiografía bastante precisa del mercado Android en este momento.