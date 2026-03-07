La competencia por tener la mejor cámara en un smartphone volvió a cambiar en 2026. El nuevo ranking publicado por DXOMARK muestra movimientos importantes entre los dispositivos mejor calificados del mercado, impulsados por los lanzamientos más recientes.

Aunque el liderazgo se mantiene, el listado refleja un cambio en el equilibrio de poder entre las marcas. Varias compañías chinas dominan ahora los primeros lugares, mientras que fabricantes tradicionales como Apple o Samsung aparecen más abajo en la clasificación.

El ranking analiza el rendimiento fotográfico de los celulares mediante pruebas de laboratorio y escenarios reales. Entre los aspectos evaluados están la calidad de imagen, el desempeño del zoom, el manejo del color, el video y el comportamiento en condiciones de poca luz.

Huawei mantiene el primer lugar en cámaras de smartphones

El primer puesto del ranking sigue en manos del Huawei Pura 80 Ultra, que alcanza una puntuación de 175 en cámara. Este modelo fue lanzado en 2025 y continúa liderando la clasificación gracias a mejoras en sensores, procesamiento de imagen y un sistema de zoom avanzado.

Detrás aparece el vivo X300 Pro con 171 puntos, seguido por el Oppo Find X8 Ultra, que logra 168. En ese mismo puntaje se ubica el Apple iPhone 17 Pro, aunque en la tabla queda ligeramente por debajo.

En los siguientes lugares también aparecen modelos recientes como el vivo X200 Ultra, el Oppo Find X9 Pro Oppo Find X9 Ultra, así es el nuevo rival del Xiaomi 17 Ultra y Galaxy S26 Ultra en la gama premiumy el Xiaomi 17 Ultra. Todos estos equipos forman parte de la nueva generación de teléfonos premium que buscan diferenciarse a través de la fotografía.

El listado muestra cómo los nuevos lanzamientos pueden cambiar rápidamente la clasificación. Cada generación incorpora sensores más grandes, lentes mejor optimizados y algoritmos de inteligencia artificial que elevan la calidad de imagen.

Marcas chinas dominan el ranking y Apple baja posiciones

Uno de los cambios más llamativos del ranking es el dominio de los fabricantes chinos. Huawei, vivo, Oppo y Xiaomi ocupan la mayoría de los primeros lugares, reflejando una fuerte inversión en innovación fotográfica.

Mientras tanto, algunos modelos que antes dominaban la lista ahora aparecen más abajo. Dispositivos como el Apple iPhone 16 Pro Max y el Apple iPhone 16 Pro siguen dentro del top 20, pero ya no se encuentran entre los líderes.

También destacan nuevos competidores. Equipos como el Motorola Razr Fold y el Motorola Signature lograron entrar en el top 10 con una puntuación de 164, mostrando avances en el apartado fotográfico.

En el ranking también aparece el Google Pixel 10 Pro XL, que mantiene su reputación en fotografía computacional gracias a su procesamiento avanzado de imágenes.

Aunque las posiciones pueden cambiar con futuras actualizaciones, el ranking deja clara una tendencia del mercado. La innovación en cámaras móviles se está concentrando cada vez más en fabricantes chinos, que hoy lideran la carrera por la mejor cámara en smartphones.