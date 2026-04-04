Los Motorola Edge 70 Pro, Pro+ y Lite formarían parte de la expansión de la serie Edge 70 en 2026. El filtrador Evan Blass señaló que Motorola trabaja en estos tres nuevos modelos, conocidos internamente como “Terrain”, “Terrain+” y “Terrain Lite”. Por ahora, la compañía no ha confirmado oficialmente su desarrollo.

Motorola going hard with the edge family this cycle. The full lineup looks like this: Urus – edge 70 Ultra / Motorola Signature

Terrain+ – edge 70 Pro+

Terrain – edge 70 Pro

Terrain Lite – edge 70 Pro Lite

Avenger+ – edge 70 Fusion+

Avenger – edge 70 Fusion

Equator – edge 70 — Evan Blass (@evleaks) April 1, 2026

Si se concreta esta información, la serie Edge 70 podría alcanzar hasta siete variantes en total durante el año, superando la oferta que tuvo la generación anterior. Además de estos modelos en desarrollo, ya han aparecido referencias al Edge 70 estándar, junto con versiones Fusion y Fusion+. También se menciona un equipo que habría sido considerado inicialmente como Edge 70 Ultra, pero que finalmente se ubicaría dentro de una línea premium separada.



Motorola Edge 70 Pro, Pro+ y Lite: qué se sabe

De los tres equipos filtrados, el Edge 70 Pro es el único con datos técnicos asociados a registros regulatorios. Un dispositivo identificado como XT2607-1 pasó por la certificadora brasileña Anatel, donde se indica una batería de 6.500 mAh, carga rápida de 90W, además de compatibilidad con carga inalámbrica, Wi-Fi 6E y NFC. Estos datos adelantan el enfoque del dispositivo, aunque no representan una confirmación final de sus especificaciones comerciales.

En el caso del Edge 70 Pro+ y del Edge 70 Pro Lite, todavía no hay detalles técnicos disponibles. Su posible ubicación dentro del catálogo responde a estimaciones habituales en la industria: modelos que se ubicarían por encima de la línea Fusion, pero sin llegar al segmento más premium. Aun así, este posicionamiento no ha sido confirmado por la compañía.

Por el momento, tampoco existe una fecha oficial de presentación. Si estos modelos llegan al mercado, Motorola reforzaría su presencia en la gama media con una oferta más amplia, orientada a cubrir distintos niveles de precio dentro de una misma familia.

Imagen: Motorola / Editada con IA (Gemini)