El Motorola Edge 70 Fusion+ es el nuevo smartphone de la marca enfocado en fotografía y durabilidad. A diferencia del Motorola Edge 70 Fusion, el dispositivo se diferencia dentro de la familia Edge por incluir un sistema de cámaras de alta resolución, una combinación que la empresa posiciona como única en su categoría de precio.

Una cámara triple con zoom óptico 3x

El sistema fotográfico del Fusion+ combina tres sensores: una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 710, un gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x. En la parte frontal hay una cámara de 50 MP para selfies. El teléfono permite grabar video en resolución 4K.

El teleobjetivo con zoom óptico 3x permite ampliar la imagen sin perder calidad, a diferencia del zoom digital que deteriora el resultado. Es útil en situaciones donde no es posible acercarse al sujeto, como eventos, espectáculos o fotografía de naturaleza. La cámara frontal de 50 MP es relevante para quienes priorizan retratos y videollamadas.

Pantalla Super HD, chip Snapdragon y resistencia militar

El teléfono usa el procesador Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, con 12 GB de RAM física más 12 GB adicionales mediante Smart RAM Boost con gestión automática por inteligencia artificial, para un total de hasta 24 GB, y 256 GB de almacenamiento interno.

La pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas tiene resolución 1.5K Super HD, brillo máximo de 5.200 nits y tasa de refresco de 144 Hz. El diseño Quad-Curve con biseles delgados integra la pantalla y el cuerpo en curvas continuas. La certificación Pantone Validated garantiza colores fieles, y los 5.200 nits aseguran visibilidad bajo la luz solar directa.

En durabilidad, el Fusion+ tiene certificación militar MIL-STD-810H probada en 16 categorías y 14 procedimientos. Resiste caídas de hasta 1,2 metros, opera en temperaturas de -20 °C a 60 °C durante hasta 4 horas, soporta cambios bruscos de temperatura y funciona a altitudes de hasta 4.500 metros.

Las certificaciones IP68 e IP69 lo protegen contra inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante 30 minutos y contra chorros de agua a alta presión. El vidrio Corning Gorilla Glass 7i protege la pantalla con doble resistencia a caídas y rayaduras frente a otros vidrios del mismo tipo.

La batería de 5.200 mAh ofrece hasta 39 horas de autonomía según Motorola. Con el cargador TurboPower de 68W, 15 minutos de carga son suficientes para varias horas de uso. Para alcanzar esa velocidad se requiere el cargador original de la marca.

Motorola Edge 70 Fusion+: precio y disponibilidad

El Motorola Edge 70 Fusion+ tiene un precio de 2.969 reales en Brasil, lo que equivale a unos 520 dólares. Está disponible en dos opciones de color: Pantone Blue Surf y Pantone Orient Blue, en la única configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por ahora Motorola no confirmó si el modelo llegará a otros mercados.

Quienes evalúen importarlo desde México, Colombia, Argentina u otra región deben considerar los costos de aduana y la ausencia de garantía oficial local. Lo recomendable es esperar un anuncio formal de la marca antes de tomar una decisión de compra.

Imagen: Motorola / Editada con IA (Gemini)