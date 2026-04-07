Serie (1 de 6): ¿cómo usar la cuadrícula del celular para mejorar tus fotos?

Las cámaras de los celulares están llenas de herramientas que la mayoría de usuarios ve todos los días, pero rara vez utiliza con intención. Muchas están ahí por una razón: mejorar las fotos sin necesidad de aplicaciones externas o edición posterior.

Esta es la primera entrega de una serie que explora esas funciones poco aprovechadas. Se trata de seis opciones que vienen integradas en la cámara del celular y que, bien usadas, pueden cambiar por completo el resultado de una imagen.

En este primer capítulo, el foco está en la cuadrícula, una guía visual que aparece sobre la pantalla y que ayuda a encuadrar mejor cada toma.

La cuadrícula divide la imagen en varias secciones mediante líneas horizontales y verticales, generalmente formando nueve espacios iguales. No modifica la foto final, pero sí orienta la forma en que se compone la escena antes de disparar.

Esta herramienta se basa en la regla de los tercios, una técnica utilizada en fotografía para lograr composiciones más equilibradas. En lugar de ubicar el sujeto en el centro, se recomienda colocarlo en alguno de los puntos donde se cruzan las líneas. Esto suele hacer que la imagen resulte más dinámica y natural.

¿Dónde encontrarla y cómo activarla?

La opción de cuadrícula suele estar desactivada por defecto. Para activarla, hay que abrir la cámara del celular y entrar al menú de configuración, que normalmente aparece como un ícono de engranaje. Allí se puede encontrar como “cuadrícula”, “líneas de guía” o un nombre similar.

En algunos dispositivos, especialmente en ciertos modelos, esta opción puede estar dentro de los ajustes generales del sistema. Una vez activada, la guía aparece automáticamente cada vez que se abre la cámara.

¿Cómo usarla para mejorar tus fotos?

Su uso es intuitivo. En paisajes, por ejemplo, permite alinear el horizonte con una de las líneas horizontales en lugar de ubicarlo justo en la mitad. En retratos, ayuda a posicionar el rostro en uno de los puntos de intersección, lo que genera una composición más equilibrada.

También es útil para evitar fotos torcidas, especialmente cuando hay elementos rectos como edificios, puertas o ventanas. Seguir las líneas facilita mantener la imagen alineada desde el inicio, sin depender de la edición.

Aunque es una función simple, su impacto se nota. Activarla toma pocos segundos y puede hacer que las fotos se vean más ordenadas, mejor pensadas y visualmente más atractivas.

Esta es solo una de varias herramientas que suelen pasar desapercibidas. En las siguientes entregas de la serie se abordarán otras funciones que también están disponibles en la cámara del celular y que pueden marcar la diferencia en cada captura.