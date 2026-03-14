Así puede aprender a fotografiar mascotas para ayudar a que sean adoptadas en Bogotá

Una imagen bien tomada puede cambiar la historia de un animal que espera hogar. Con esa idea, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció un taller gratuito en Bogotá para enseñar a fotografiar perros y gatos en proceso de adopción y mejorar su visibilidad ante posibles familias.

La actividad busca ofrecer herramientas sencillas para que voluntarios, organizaciones y ciudadanos puedan tomar mejores fotografías de animales rescatados. Estas imágenes suelen ser el primer contacto entre una mascota y las personas interesadas en adoptarla, por lo que la forma en que se presenta puede influir en la decisión final.

El taller se realizará el jueves 12 de marzo entre las 2:45 p. m. y las 5:00 p. m. en la Casa Cultural del Zipa, ubicada en la localidad de La Candelaria. La participación es abierta y no requiere inscripción previa.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán técnicas básicas para resaltar la expresión, postura y rasgos de los animales. La intención es lograr fotografías que transmitan la personalidad de cada perro o gato y ayuden a generar conexión con quienes buscan adoptar.

Según el instituto, muchas campañas de adopción dependen de imágenes que circulan en redes sociales o páginas web. Una fotografía bien encuadrada, con buena iluminación y que capture la actitud del animal, puede aumentar las posibilidades de que encuentre hogar más rápido.

Fotografía con celular para apoyar adopciones

El taller no exige conocimientos previos ni equipos profesionales. Las actividades están pensadas para realizarse con la cámara del celular, por lo que los organizadores recomiendan asistir con el dispositivo cargado para participar en los ejercicios prácticos.

La sesión se enfocará en aspectos como el manejo de la luz, el encuadre, la distancia adecuada y la manera de captar la atención del animal para obtener mejores retratos. También se abordarán estrategias visuales para presentar a los animales en plataformas de adopción.

El instituto aclaró que no se debe asistir con mascotas, ya que el espacio estará dedicado exclusivamente a la enseñanza de técnicas fotográficas y a la creación de contenidos visuales que puedan utilizar las organizaciones de rescate.

En la ciudad existen numerosas fundaciones y redes de voluntarios que trabajan con perros y gatos abandonados. Muchas de ellas dependen de fotografías tomadas por voluntarios para difundir a los animales disponibles para adopción.

Iniciativas como este taller buscan fortalecer ese trabajo ciudadano y ofrecer herramientas simples que ayuden a que más animales rescatados encuentren una familia. En algunos casos, una buena fotografía puede ser el primer paso para que un perro o un gato deje atrás la vida en la calle.