Así funciona el plan de Claro con membresía Ir a Cine y descuentos en salas

Claro Colombia presentó un nuevo plan postpago que combina conectividad y entretenimiento. La compañía lanzó una oferta que incluye 65 GB de datos, minutos ilimitados a nivel nacional y la membresía “Ir a Cine”, un beneficio que busca facilitar el acceso a funciones de cine con tarifas preferenciales en todo el país.

El servicio permite a los usuarios comprar bonos para entradas 2D por $10.900 y combos de comida —con crispetas y gaseosa— por $12.900. Estos beneficios están disponibles en cadenas como Cinemark, Cine Colombia y Procinal, y pueden ser redimidos mediante un código QR directamente en taquilla. Los bonos tienen una vigencia de hasta cinco meses desde su compra.

Toda la gestión se realiza a través de la aplicación Mi Claro, donde los usuarios pueden seleccionar entradas, elegir el método de pago y recibir el código de redención. El proceso está diseñado para centralizar la experiencia en una sola plataforma, sin intermediarios.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para utilizar el servicio, los clientes deben ingresar a la App Mi Claro, dirigirse a la sección “Zona Comercial” y seleccionar la opción “Ir a Cine”. Desde allí pueden definir la cantidad de entradas o combos y completar la compra en pocos pasos.

Las personas que aún no utilizan la aplicación también pueden acceder al beneficio descargándola en dispositivos Android o iOS. Luego de registrarse y vincular su línea, podrán ingresar a las mismas opciones disponibles para clientes activos del plan.

La iniciativa responde al alto interés de los colombianos por asistir a salas de cine. Según cifras oficiales, en 2025 cerca de 50 millones de personas acudieron a funciones en el país. Con este lanzamiento, Claro busca ofrecer una alternativa que reduzca el costo de este tipo de entretenimiento y amplíe las opciones disponibles para sus usuarios.

Además, la compañía anticipó que próximamente incorporará promociones especiales y experiencias adicionales relacionadas con el cine en varias ciudades del país.