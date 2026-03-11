Colombia sube en el ranking de los pasaportes más poderosos: ¿a cuántos países se puede viajar sin visa?

El pasaporte colombiano ganó posiciones en la clasificación global de movilidad internacional. En 2026, el país subió tres lugares en el Henley Passport Index, pasando del puesto 37 en 2025 al lugar 34 en el listado que mide el poder de los pasaportes en el mundo.

La medición es elaborada por la firma internacional Henley & Partners, especializada en planificación de residencia y ciudadanía. El índice se basa en datos oficiales de la International Air Transport Association, lo que le da respaldo estadístico sobre movilidad internacional.

Actualmente, el pasaporte colombiano permite ingresar a 130 destinos sin necesidad de visa previa, ya sea con acceso libre o con visa a la llegada.

¿Qué mide el ranking de pasaportes?

El Henley Passport Index analiza cuántos países pueden visitar los ciudadanos de cada nación sin necesidad de tramitar visa antes de viajar.

Cuantos más destinos permita un pasaporte, mayor es su posición en el ranking.

El índice incluye 199 pasaportes y 227 destinos, y se actualiza cada mes. Por eso se ha convertido en una referencia global para medir el nivel de movilidad internacional que tiene un ciudadano dependiendo de su nacionalidad.

En 2026, el listado está liderado por Singapore, cuyos ciudadanos pueden viajar a 192 destinos sin visa.

Le siguen Japan, South Korea y United Arab Emirates, todos con acceso a 187 destinos.

¿Por qué Colombia subió en el ranking?

El avance de Colombia en el listado no significa necesariamente que se hayan eliminado visas nuevas para los colombianos.

De hecho, el número de destinos sin visa pasó de 134 en 2025 a 130 en 2026.

La razón del ascenso está en que otros países perdieron posiciones o redujeron su acceso, lo que permitió que Colombia subiera algunos puestos dentro de la clasificación global.

También influyen factores como los acuerdos bilaterales de movilidad, la estabilidad diplomática, las relaciones comerciales y migratorias entre países y los niveles de migración irregular.

Todos estos elementos son analizados por los gobiernos al momento de decidir si exigen o no visa a los ciudadanos de una determinada nacionalidad, ya que reflejan el grado de confianza, cooperación y control migratorio entre los Estados.

¿A qué países pueden viajar los colombianos sin visa?

Con el pasaporte colombiano se puede entrar sin visa a una amplia lista de destinos en Europa, América, Asia y África.

Europa (espacio Schengen)

Los colombianos pueden ingresar a todos los países del Schengen Area por turismo o estancias cortas:

Spain

France

Germany

Italy

Portugal

Netherlands

Sweden

Switzerland

Entre otros países europeos.

América

En el continente americano, los colombianos pueden viajar sin visa a destinos como:

Argentina

Brazil

Chile

Mexico

Panama

Peru

Uruguay

Ecuador

Asia y Medio Oriente

También existen destinos asiáticos que permiten el ingreso sin visa previa:

South Korea

Singapore

Philippines

Thailand

Indonesia

Qatar

United Arab Emirates

África

Entre los destinos africanos que permiten entrada sin visa están:

Morocco

Mauritius

El nuevo pasaporte colombiano

El ascenso en el ranking coincide con la presentación del nuevo diseño del pasaporte colombiano, entregado en febrero por la Cancillería al presidente Gustavo Petro.

La nueva libreta incluye un fondo irisado, un dispositivo de seguridad difractado con el escudo nacional y elementos gráficos inspirados en las mariposas amarillas, un símbolo cultural asociado a la literatura colombiana.

El Gobierno también anunció que el país busca avanzar hacia la producción nacional del pasaporte, aunque inicialmente la fabricación seguirá a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal.

¿Qué significa para los viajeros?

Aunque subir tres posiciones puede parecer un cambio pequeño, en términos de movilidad internacional es una señal de mejora relativa en la percepción global del pasaporte colombiano.

En la práctica, significa que los ciudadanos tienen más facilidad para viajar por turismo o negocios, reduciendo trámites migratorios en decenas de destinos.

Sin embargo, países como United States, Canada y United Kingdom siguen exigiendo visa previa a los colombianos, por lo que el avance en el ranking aún no cambia el acceso a algunos de los destinos más solicitados.

Imagen: Archivo