Desde este 9 de marzo comenzó Meli+ Days, una jornada de promociones dentro de la plataforma de Mercado Libre dirigida a los usuarios que cuentan con la suscripción Meli+. Durante tres días —hasta el 11 de marzo— los miembros pueden encontrar cupones especiales, beneficios adicionales en pagos y promociones que aparecen directamente dentro de la aplicación o el sitio web.

La iniciativa está ligada al modelo de suscripción que la compañía lanzó para integrar varios servicios en un mismo lugar. Meli+ reúne ventajas en compras, facilidades de pago y algunos beneficios de entretenimiento. La idea es que quienes usan con frecuencia la plataforma puedan acceder a herramientas adicionales para comprar con mayor facilidad.

En los últimos días estuve revisando cómo funciona la membresía dentro de la aplicación. El sistema aparece integrado en la cuenta del usuario y muestra de forma visible los beneficios disponibles: desde envíos gratis en determinados productos hasta promociones activas para quienes tienen el servicio.

La experiencia se parece a la de otros programas de suscripción digitales, donde algunas funciones se habilitan automáticamente al activar el plan.

Durante Meli+ Days, esas ventajas se refuerzan con promociones específicas que solo aparecen para miembros. Entre ellas se incluyen cupones exclusivos para determinadas compras, cashback en algunas transacciones y opciones de pago con cuotas adicionales sin interés en productos seleccionados.

Uno de los aspectos más visibles al navegar por la plataforma es la etiqueta Meli+ que aparece en distintos artículos. Allí se indican beneficios como envíos gratis cuando el valor de la compra supera cierto monto, algo que puede resultar útil para quienes compran con frecuencia dentro del marketplace.

¿Qué incluye la membresía y cómo funciona?

Meli+ funciona como una suscripción mensual que se puede activar desde la app o desde la página web de Mercado Libre. El servicio tiene dos modalidades.

El plan Meli+ Esencial está enfocado en compras y pagos dentro de la plataforma. Incluye envíos gratis en productos seleccionados, hasta tres cuotas extra sin interés en algunos artículos y la posibilidad de recibir cashback que se acumula como saldo en la cuenta de Mercado Pago.

El segundo nivel es Meli+ Total, que incorpora además beneficios de entretenimiento. Entre ellos se encuentra el acceso al plan estándar con anuncios de Disney+ mientras la suscripción esté activa, además de descuentos en otras plataformas de contenido digital.

Durante los días del evento, quienes ya tienen la membresía pueden encontrar promociones adicionales dentro de la plataforma. Estas aparecen en forma de cupones o beneficios temporales que se activan al momento de comprar.

Para acceder, el proceso es fácil: basta con ingresar a la cuenta de Mercado Libre y activar la suscripción desde la sección Meli+. La membresía funciona con cobro mensual y puede cancelarse en cualquier momento desde la misma cuenta.

El evento de esta semana funciona como una ventana para mostrar cómo se integran los distintos beneficios dentro de la plataforma. Más que un simple periodo de descuentos, Meli+ Days busca destacar las ventajas que tienen los usuarios suscritos al servicio cuando realizan compras dentro del marketplace.

Para quienes usan con frecuencia Mercado Libre, estas jornadas sirven también como una forma de identificar cuáles beneficios se activan en su cuenta y cómo se aplican durante una compra real dentro de la plataforma.