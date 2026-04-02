Los Oppo K15 Pro y K15 Pro+ llegan con una propuesta distinta dentro de la gama media-alta. En lugar de centrarse solo en cifras de hardware, esta nueva serie de Oppo prioriza el rendimiento en el uso real, especialmente en escenarios exigentes como gaming, multitarea y consumo multimedia intensivo.

Oppo K15 Pro refrigeración activa y rendimiento sostenido

El Oppo K15 Pro integra un ventilador físico con certificación IPX9 ubicado junto a la placa base, con entrada de aire bajo la cámara. Este sistema reduce la temperatura hasta en 5 °C durante uso intensivo y mantiene certificaciones IP68 e IP69, incluso con un componente mecánico interno.

El control térmico define su funcionamiento en conjunto con el Dimensity 8500, memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1, permitiendo sesiones prolongadas sin caídas bruscas de rendimiento. La pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz mantiene fluidez constante en juegos y navegación.

La batería de 7.500 mAh con tecnología de silicio carbono refuerza el uso continuo en escenarios exigentes. Integra carga rápida de 80 W, carga inversa por cable y modo bypass, pensado para reducir el estrés térmico durante el uso conectado y mantener estabilidad en sesiones prolongadas.

El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f 1.8 y estabilización óptica, acompañado por un ultra gran angular de 8 megapíxeles a f 2.2. El conjunto cumple con lo esperado dentro del segmento sin alterar el enfoque del dispositivo.

Oppo K15 Pro+ mayor margen de rendimiento y autonomía

El Oppo K15 Pro+ amplía la misma base técnica con mayor capacidad de procesamiento y autonomía, manteniendo el sistema de refrigeración activa con certificación IPX9 como elemento central para sostener el rendimiento bajo cargas prolongadas en distintos escenarios de uso.

Integra el Dimensity 9500s con 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento de hasta 512 GB en UFS 4.1, lo que permite sostener cargas más exigentes durante más tiempo sin degradación de rendimiento en gaming, multitarea o aplicaciones demandantes.

La pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas alcanza una tasa de refresco de 165 Hz, con resolución de 1272 x 2772 píxeles y brillo máximo de 1.800 nits. El lector de huellas ultrasónico mejora la precisión y velocidad en el desbloqueo frente a soluciones ópticas tradicionales.

La batería de 8.000 mAh basada en tecnología de silicio carbono extiende la autonomía en jornadas intensivas de uso. La carga rápida de 100 W reduce los tiempos de espera, permitiendo recuperar energía en menos tiempo y mantener la continuidad de uso.

Comparte el sistema de cámaras con el modelo base, con sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y un ultra gran angular de 8 megapíxeles, manteniendo un enfoque funcional dentro de un dispositivo centrado en rendimiento sostenido.

K15 Pro y K15 Pro+: precio y disponibilidad

Los dispositivos de Oppo están disponibles inicialmente en China en fase de preventa, con envíos programados a partir del 3 de abril. La disponibilidad se limita por ahora a este mercado, con una estrategia de lanzamiento escalonada.

El Oppo K15 Pro parte desde 2.999 CNY, equivalente a aproximadamente 415 USD, mientras que el Oppo K15 Pro+ alcanza 4.199 CNY, cerca de 580 USD en su configuración de mayor capacidad de almacenamiento.

Se espera una posible expansión a India en los próximos meses, aunque no existe confirmación oficial para Europa o Latinoamérica. En caso de llegar a otros mercados, podría hacerlo bajo otra denominación o con ajustes en sus especificaciones.

El K15 Pro está disponible en Cyber Wings, Origin Gray, Photodust y Golden Legend, mientras que el K15 Pro+ comparte los tres primeros acabados. La serie se posiciona en torno a mantener rendimiento estable en uso prolongado mediante refrigeración activa y baterías de alta capacidad.

Imagen: OPPO / Editada con IA (Gemini)