El Galaxy A27 5G apareció en Geekbench bajo el modelo SM-A276B, y lo que dejó ver no pasó desapercibido. Samsung no lo lanzó junto al Galaxy A57 y el A37, pero ahora hay una posible explicación para esa ausencia: decisiones de hardware que generaron debate en la comunidad tecnológica global.



El benchmark confirma el Snapdragon 6 Gen 3 junto a 6 GB de RAM, una configuración más ligera que la del Galaxy A26, que llegó con Exynos 1380 y 8 GB. El cambio es relevante en Latinoamérica, donde el A26 usaba el Exynos 1280. El A27 unificaría el procesador en todos los mercados bajo Qualcomm, reforzando la discusión sobre comparativa Snapdragon vs Exynos en gama media.

¿Por qué el Galaxy A27 llegaría con un chip Qualcomm en lugar de Exynos?

Esta decisión podría responder al alza en los precios de memoria, buscando mantener el precio de venta sin recortar en otros frentes. Las puntuaciones son modestas: 777 en un solo núcleo y 1.802 en multinúcleo, por debajo del Galaxy A26, lo que abre dudas sobre el rendimiento del Snapdragon 6 Gen 3 en benchmarks. Sin embargo, se trata de una unidad de prueba, por lo que hay margen de mejora antes del lanzamiento oficial.

El dispositivo correría Android 16 con One UI 8.5. Las filtraciones apuntan a pantalla FHD+ AMOLED con 120 Hz, cámara principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 MP y cámara frontal de 12 MP, igualando en fotografía a modelos superiores de la misma familia.

La batería se mantendría en 5.000 mAh, pero el salto a la carga rápida de 45 W representaría uno de sus mayores avances frente a los 25 W del modelo anterior, siendo la mejora más tangible en la experiencia de uso. Por ahora, Samsung no ha confirmado ni el precio ni la fecha oficial de lanzamiento.

Imagen: Samsung / Editada con IA (Gemini)