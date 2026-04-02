Artemis II despegó hoy: así fue la misión tripulada de la NASA rumbo a la Luna

La NASA dio inicio este miércoles a una de sus misiones más esperadas con el lanzamiento de Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que busca llevar nuevamente astronautas a la órbita lunar. El despegue se realizó en horas de la tarde desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con cuatro tripulantes a bordo de la nave Orion.

La misión apenas comienza y todavía no ha completado su recorrido. Durante los próximos días, la tripulación realizará una serie de maniobras y pruebas en el espacio profundo antes de regresar a la Tierra, en un viaje que se extenderá cerca de 10 días.

A bordo viajan Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. El lanzamiento se realizó con el cohete SLS, diseñado para misiones de gran alcance más allá de la órbita terrestre.

Tras el despegue, la nave Orion inició una serie de órbitas alrededor de la Tierra que permiten comprobar el funcionamiento de sus sistemas con la tripulación a bordo. Estas primeras horas son decisivas, ya que se evalúan aspectos como la generación de oxígeno, la eliminación de dióxido de carbono y el desempeño de los sistemas de navegación y comunicaciones.

Primeras maniobras antes del viaje lunar

Durante esta fase inicial, Orion realiza dos órbitas elípticas alrededor del planeta. La primera es relativamente baja y permite estabilizar la nave, mientras que la segunda la lleva a una altitud mucho mayor para ganar velocidad antes de dirigirse hacia la Luna.

Además, los astronautas ejecutarán maniobras de control manual para probar la respuesta de la nave en condiciones reales. Estas pruebas incluyen ejercicios de aproximación a etapas del cohete ya desprendidas, simulando operaciones que serán necesarias en futuras misiones, como acoplamientos en órbita lunar.

Una vez completadas estas verificaciones, Orion realizará el encendido que la impulsará en una trayectoria hacia la Luna. El viaje de ida tomará aproximadamente cuatro días, durante los cuales la tripulación continuará monitoreando todos los sistemas.

El plan contempla que la nave rodee la Luna sin aterrizar y alcance una distancia de más de 370.000 kilómetros de la Tierra. Luego iniciará el regreso utilizando una trayectoria de retorno libre, que aprovecha la gravedad del sistema Tierra-Luna para volver sin grandes maniobras adicionales.

Artemis II tiene como objetivo validar que la nave puede operar de forma segura con humanos a bordo en el espacio profundo. Los resultados de esta misión serán determinantes para los próximos pasos del programa, que incluyen el regreso de astronautas a la superficie lunar en futuras expediciones.

Por ahora, la misión avanza según lo previsto y continuará desarrollándose durante los próximos días, mientras el mundo sigue de cerca cada uno de sus hitos.