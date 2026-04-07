NASA publica impresionantes imágenes de la Luna captadas por Artemis II durante su sobrevuelo

El sexto día de la misión Artemis II quedará registrado como uno de los momentos más impactantes de la exploración espacial reciente. Tras completar un histórico sobrevuelo de siete horas alrededor de la Luna, la tripulación no solo marcó hitos técnicos, sino que también capturó imágenes que ya empiezan a redefinir la manera en que observamos nuestro satélite natural.

Las fotografías reveladas muestran un paisaje abrupto, dominado por cráteres de todos los tamaños, crestas irregulares y antiguas coladas de lava que dibujan una geografía compleja.

Se trata, en su mayoría, de la cara oculta de la Luna, una región que sigue despertando interés científico por sus diferencias frente al lado visible desde la Tierra. Las imágenes, tomadas desde la nave Orión, evidencian contrastes de brillo y textura que podrían ofrecer nuevas pistas sobre la evolución geológica lunar.

Te puede interesar: El cambio climático está alargando los días en la Tierra: el fenómeno no tiene precedentes en millones de años

El sobrevuelo también permitió capturar fenómenos poco comunes. Durante casi una hora, la tripulación presenció un eclipse solar desde el espacio profundo, con la Luna bloqueando la luz del Sol y dejando visible únicamente la corona solar. Este tipo de observaciones, poco frecuentes incluso para misiones espaciales, aporta información valiosa para el estudio de la atmósfera solar.

A esto se suma un evento inesperado: los astronautas reportaron hasta seis destellos en la superficie lunar, provocados por el impacto de meteoroides. Estos flashes, visibles únicamente en condiciones específicas, serán ahora analizados por científicos que cruzarán los datos con observaciones realizadas desde la Tierra.

La jornada también estuvo marcada por récords. La tripulación —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— alcanzó una distancia máxima de aproximadamente 405.000 kilómetros de la Tierra, superando cifras registradas desde la era del Apolo 17 en 1972. Además, establecieron un nuevo punto cercano a la Luna durante el paso por su cara oculta, a unos 6.500 kilómetros de la superficie.

Tras concluir el sobrevuelo, los astronautas participaron en una transmisión en directo en la que recibieron felicitaciones del presidente Donald Trump y conversaron con el administrador de la NASA, Jared Isaacman. También respondieron preguntas del público, en un esfuerzo por acercar la misión a la audiencia global.

Pero más allá del impacto visual y mediático, lo que viene ahora es igual de relevante. En las próximas horas, la nave Orión continuará transmitiendo grandes volúmenes de datos —imágenes, audio y mediciones— que serán analizados por equipos científicos. El objetivo es identificar con precisión los eventos observados, como los impactos de meteoroides, y profundizar en el estudio de la superficie lunar.

Además, la tripulación compartirá sus observaciones en una sesión técnica con especialistas, lo que permitirá integrar la experiencia humana con el análisis científico. Este intercambio será clave para futuras misiones del programa Artemis, que buscan llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

El sexto día de Artemis II no solo marca el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna, sino que abre una nueva etapa en la exploración espacial. Las imágenes, tan espectaculares como reveladoras, son apenas el inicio de lo que promete ser una nueva era de descubrimientos más allá de la órbita terrestre.

Imágenes NASA