¿Puede chocar contra la Luna? Esto dijo la NASA sobre el asteroide 2024 YR4

El asteroide 2024 YR4 volvió a ocupar titulares luego de que la NASA confirmara nuevos hallazgos sobre su trayectoria. Durante meses, este objeto espacial generó especulaciones en redes sociales y algunos mensajes alarmistas sobre un posible choque con la Luna en 2032.

La actualización más reciente del telescopio espacial James Webb puso fin a esas versiones. Según la agencia espacial, las observaciones realizadas entre 2025 y comienzos de 2026 permitieron refinar su órbita con suficiente precisión para descartar cualquier posibilidad de impacto, tanto contra la Tierra como contra la Luna.

La noticia resulta relevante porque se trata de uno de los seguimientos más complejos realizados por el Webb sobre un objeto tan tenue y distante. Para dimensionar su tamaño, la NASA explicó que 2024 YR4 es comparable al de un edificio de gran altura, una referencia que ayuda a entender por qué llamó la atención de los científicos encargados de la defensa planetaria.

Te puede interesar: Artemis II regresa a la Tierra: ameriza con éxito la cápsula Orión tras histórico viaje lunar

El asteroide tiene dimensiones similares a las de una torre urbana mediana. Aunque no representa peligro, su monitoreo permitió poner a prueba tecnologías que podrían ser decisivas si en el futuro aparece un objeto con riesgo real.

La principal inquietud surgió porque las primeras estimaciones dejaban abierta una mínima posibilidad de aproximación peligrosa a la Luna para 2032. No era una amenaza confirmada, sino una incertidumbre matemática derivada de observaciones todavía limitadas.

Con el paso de los meses, el telescopio Webb reunió nuevos datos y eliminó ese margen de duda.

Lo último que dijo la NASA sobre 2024 YR4

La agencia explicó que las nuevas mediciones extendieron casi al doble el período de observación del asteroide, algo fundamental para calcular con exactitud su recorrido.

Los científicos comparan este proceso con seguir durante más tiempo la ruta de un vehículo en carretera: mientras más puntos de referencia existan, más sencillo resulta anticipar hacia dónde se dirige.

Andy Rivkin, investigador del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, señaló que sin estas observaciones habría sido necesario esperar hasta 2028 para obtener una respuesta definitiva.

Uno de los datos que más sorprendió fue el nivel de dificultad técnica. El asteroide es tan débil que refleja una cantidad de luz similar a la que produciría una almendra ubicada a la distancia de la Luna.

Eso convierte al James Webb en el único observatorio capaz de rastrearlo con la precisión necesaria en este momento.

Mitos y verdades sobre el asteroide

Mito: puede impactar la Tierra en 2032.

Verdad: la NASA descartó esa posibilidad.

Mito: podría chocar con la Luna y alterar su órbita.

Verdad: las nuevas observaciones también eliminaron ese riesgo.

Mito: su cercanía demuestra que la NASA ocultó información.

Verdad: el monitoreo de objetos cercanos a la Tierra es público y sus datos se actualizan conforme aparecen nuevas mediciones.

Mito: es un objeto gigantesco capaz de causar una extinción masiva.

Verdad: aunque su tamaño impresiona y se compara con un edificio, está muy lejos de tener dimensiones similares a las del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios.

Más allá del caso puntual, el seguimiento de 2024 YR4 dejó una enseñanza para la comunidad científica: el telescopio James Webb también puede convertirse en una herramienta estratégica para la defensa planetaria.

La experiencia servirá para responder con mayor rapidez si aparece otro asteroide que sí represente una amenaza real.