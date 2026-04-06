Artemis II sobrevuela la Luna: así es la cara oculta y esto han encontrado los astronautas

La misión Artemis II mission atraviesa una de sus etapas más relevantes: el sobrevuelo de la Luna, con una tripulación que no solo observa, sino que documenta en tiempo real detalles que podrían redefinir la exploración lunar.

A bordo de la nave Orion spacecraft, el comandante Reid Wiseman y el especialista de misión Jeremy Hansen lideran la captura de imágenes desde las ventanas principales. Mientras tanto, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch cumplen un rol de apoyo clave: registrar descripciones, coordinar observaciones y enviar reportes científicos a la Tierra.

El trabajo está dividido con precisión. Las ventanas dos y tres están dedicadas a la fotografía y anotación de la superficie lunar. En paralelo, las ventanas uno y cuatro permiten al equipo de apoyo observar directamente y construir los llamados “science sitreps”, informes que describen lo que la tripulación ve en tiempo real.

Un laboratorio en movimiento

Lejos de ser una simple contemplación, el sobrevuelo se convierte en un laboratorio dinámico. Cada astronauta tiene tareas específicas: unos capturan imágenes con lentes de largo alcance, mientras otros describen patrones, colores y relieves.

Las observaciones incluyen comparaciones entre la cara visible y la cara oculta de la Luna, análisis del brillo de la superficie —conocido como albedo— y descripciones de cráteres, mares y formaciones geológicas. En algunos casos, los astronautas están viendo regiones que nunca habían sido observadas directamente por humanos.

Para guiar este proceso, la tripulación utiliza un paquete digital de objetivos lunares, una especie de mapa interactivo que indica qué observar, cuándo hacerlo y cómo documentarlo. Aunque las imágenes que se muestran al público son simulaciones, dentro de la nave sirven como referencia para ubicar puntos clave durante el recorrido.

El foco en el “Gran Cañón” de la Luna

Uno de los principales objetivos de la jornada es el Orientale basin, una enorme estructura de impacto considerada por los científicos como una de las más impresionantes de la Luna.

Con un tamaño comparable a la distancia entre el Johnson Space Center y el Kennedy Space Center, esta formación ha sido descrita como el “Gran Cañón lunar”.

Hasta esta misión, el Orientale nunca había sido observado bajo iluminación directa por el ojo humano. Ahora, la tripulación no solo lo contempla, sino que registra detalles de sus anillos, su material expulsado y su estructura general.

El interés científico radica en su relativa juventud geológica en comparación con otras formaciones. Al contrastarlo con cráteres más antiguos, los investigadores pueden reconstruir la historia de impactos que ha moldeado la superficie lunar.

Ajustes en tiempo real

El trabajo dentro de la nave no es estático. A medida que la misión avanza, la tripulación ajusta constantemente su posición, la iluminación interna y hasta elementos improvisados como cubiertas en las ventanas para mejorar la visibilidad.

En algunos momentos, los astronautas han logrado ver simultáneamente la Tierra y la Luna, una imagen que también buscan capturar con equipos fotográficos de alta precisión.

La comunicación con la NASA es constante. A diferencia de misiones anteriores, los científicos en Tierra participan directamente en las conversaciones, haciendo preguntas y sugiriendo nuevas observaciones en tiempo real. Esta interacción permite afinar el trabajo sobre la marcha.

Más detalles a medida que se acercan

A medida que la nave se aproxima, la percepción de la Luna cambia. Zonas que desde lejos parecían uniformes comienzan a revelar variaciones de color, brillo y textura.

Regiones como la meseta de Aristarchus destacan por su alta reflectividad, mientras que otras como el cráter Grimaldi muestran matices internos que no eran visibles desde la distancia.

Los astronautas también comparan cráteres con rayos, mares volcánicos y zonas elevadas, buscando patrones que ayuden a entender la evolución del satélite.

Incluso la comparación con la Tierra aporta datos: al verla desde la nave, los astronautas notan que su brillo es mayor, lo que refuerza diferencias en composición y reflectividad entre ambos cuerpos.

Un momento histórico

El sobrevuelo de la misión Artemis II mission no solo marca un avance técnico. También representa una oportunidad para observar la Luna con nuevos ojos.

Cada imagen, cada descripción y cada conversación entre la tripulación y los equipos en Tierra se convierten en piezas de un registro que servirá para futuras misiones. Lo que hoy se documenta en tiempo real será la base para el regreso sostenido de la humanidad al entorno lunar.