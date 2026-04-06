El cambio climático está alargando los días en la Tierra: el fenómeno no tiene precedentes en millones de años

El cambio climático no solo está transformando ecosistemas y elevando el nivel del mar. También está alterando un parámetro que parecía inmutable: la duración del día. Una investigación reciente advierte que la rotación de la Tierra se está ralentizando a un ritmo sin precedentes en millones de años, un fenómeno vinculado directamente al deshielo de los polos y glaciares.

El estudio, desarrollado por científicos de la Universidad de Viena y la ETH Zúrich, encontró que los días se están alargando actualmente a una tasa de 1,33 milisegundos por siglo. Aunque se trata de una variación casi imperceptible para la vida cotidiana, su relevancia científica es considerable. Según los investigadores, este ritmo no tiene comparación en los últimos 3,6 millones de años.

La explicación está en la redistribución de la masa terrestre. A medida que el hielo se derrite, el agua fluye hacia los océanos, lo que modifica la forma en que la masa del planeta se distribuye. Este cambio afecta la velocidad de rotación de la Tierra, de forma similar a cómo un patinador artístico gira más lento cuando extiende los brazos.

¿Cómo se midió un fenómeno que ocurre a escala milisegundos?

Para reconstruir la historia de este proceso, el equipo recurrió a registros fósiles. En particular, analizaron restos de foraminíferos bentónicos, organismos marinos microscópicos cuya composición química permite inferir cambios en el nivel del mar a lo largo del tiempo.

A partir de estos datos, los científicos aplicaron un modelo probabilístico basado en aprendizaje profundo que simula las variaciones del nivel del mar y su impacto en la rotación terrestre. Este método permitió estimar cómo ha cambiado la duración del día desde el Plioceno tardío, hace unos 3,6 millones de años.

Los resultados muestran que, aunque en el pasado hubo fluctuaciones asociadas a ciclos de hielo y deshielo, ninguna alcanza la rapidez observada en el siglo XXI. Solo un episodio, hace aproximadamente dos millones de años, se acerca a la tendencia actual, pero sin igualarla.

El hallazgo refuerza la idea de que el cambio climático contemporáneo tiene características distintas frente a los procesos naturales del pasado. De acuerdo con los autores, la actividad humana sería el principal factor detrás de esta aceleración.

Más allá de su valor científico, el fenómeno también tiene implicaciones prácticas. Sistemas que dependen de una medición precisa del tiempo, como la navegación espacial o ciertos sistemas satelitales, podrían verse afectados si estas variaciones continúan.

Las proyecciones indican que hacia finales de este siglo el impacto del cambio climático en la duración del día podría incluso superar la influencia gravitacional de la Luna, que históricamente ha sido uno de los principales factores en la variación de la rotación terrestre.

Aunque el alargamiento del día se mide en milisegundos, su estudio abre una nueva ventana para entender hasta qué punto las actividades humanas están modificando procesos fundamentales del planeta. La duración de un día, que durante siglos se asumió constante, comienza a revelar que también responde a los cambios del clima global.