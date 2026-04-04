VIDEO| Apple en Artemis II: así modificaron los iPhone para que funcionen en el espacio

Por primera vez en una misión tripulada del programa Artemis II, los astronautas llevaron celulares a bordo. La decisión, impulsada por NASA en colaboración con Apple, introduce una herramienta cotidiana en un entorno donde cada dispositivo suele diseñarse desde cero.

Lejos de ser un gesto simbólico, la incorporación de iPhones responde a una estrategia relacionada con probar cómo la tecnología de consumo puede integrarse a operaciones espaciales reales. Los equipos fueron modificados para funcionar dentro de la nave, con ajustes en software, conectividad y protección frente a las condiciones del vuelo.

Los celulares no reemplazan los sistemas principales de navegación ni de control. Su papel es complementario. Funcionan como una vía adicional de comunicación interna entre los tripulantes y permiten acceder a información de forma rápida, sin depender exclusivamente de interfaces más complejas.

También cumplen una función práctica en el registro de la misión. Gracias a sus cámaras y facilidad de uso, los astronautas pueden capturar imágenes y video desde su propia perspectiva, lo que amplía la documentación del viaje más allá de los sistemas tradicionales.

The Artemis crew tossing around their iPhones, floating in zero gravity 😂 https://t.co/8Xzjm5Njgz pic.twitter.com/mjghv2fz1I — Owen Sparks (@OwenSparks) April 2, 2026

Tecnología cotidiana en condiciones extremas

Otro de los objetivos es evaluar el comportamiento de estos dispositivos fuera de la Tierra. La misión sirve como un banco de pruebas para analizar cómo responden componentes como baterías, sensores y pantallas en microgravedad y bajo variaciones de temperatura.

Además, los teléfonos permiten ensayar nuevas aplicaciones diseñadas para apoyar tareas dentro de la nave. Desde manuales digitales hasta herramientas de consulta rápida, la idea es explorar si una interfaz familiar puede reducir tiempos de respuesta y simplificar procesos en momentos de alta carga operativa.

La iniciativa también abre la puerta a futuras misiones donde la interacción con la tecnología sea más cercana a la vida cotidiana. A medida que los viajes espaciales se vuelven más frecuentes, contar con herramientas accesibles y fáciles de usar podría marcar diferencias en la experiencia de las tripulaciones.

Para quienes siguen de cerca la exploración espacial, este paso refleja un cambio en la forma en que se diseñan las misiones. La combinación de sistemas especializados con dispositivos comerciales sugiere una transición hacia entornos más flexibles, donde la innovación no depende únicamente de desarrollos exclusivos.

Aunque estos celulares no están pensados para uso personal ni entretenimiento, su presencia en Artemis II anticipa un futuro en el que la tecnología que hoy cabe en un bolsillo también tenga un lugar en misiones que buscan llevar humanos más allá de la órbita terrestre.