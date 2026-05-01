OPPO Find N6 llega de la mano de Luis Díaz a Colombia, como su nuevo embajador de marca

OPPO, el gigante tecnológico chino, trae a Colombia su nuevo celular plegable premium y lo hace con una apuesta que marca una nueva etapa para la marca: Luis Díaz como embajador. La estrategia, denominada, acompaña por primera vez la llegada de su dispositivo más avanzado en esta categoría más alta a nivel global y busca posicionar al fabricante en la gama alta del mercado local, con un enfoque que combina innovación técnica y narrativa de alto rendimiento.

El equipo es el OPPO Find N6, un smartphone plegable que resume varios años de evolución en esta categoría. A primera vista, el dispositivo destaca por su diseño: tiene un grosor de 8,93 milímetros cuando está plegado y un peso de 225 gramos, cifras que lo ubican por debajo de lo que históricamente han ofrecido los plegables.

Sin embargo, uno de sus diferenciales más relevantes está en el sistema de bisagra, que reduce significativamente la visibilidad del pliegue en la pantalla, uno de los principales retos de estos dispositivos frente a sus competidores, llegando a ser prácticamente imperceptible. Esta combinación apunta a satisfacer la clara tendencia de la industria: desarrollar equipos no solo más delgados y livianos, sino también más funcionales y cercanos a la experiencia de un smartphone tradicional en el uso diario, objetivos que logra OPPO con creces en este nuevo dispositivo.

La experiencia de pantalla es uno de sus principales diferenciales, pues el OPPO Find N6 incorpora un panel externo de 6,62 pulgadas que permite operar el equipo sin desplegarlo, y una pantalla interna de 8,12 pulgadas que amplía el espacio de trabajo al abrir el dispositivo.

Ambas utilizan tecnología LTPO con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, lo que permite ajustar el consumo energético según el tipo de contenido. Además, alcanzan niveles de brillo de hasta 3600 nits en contenido HDR, lo que favorece la visibilidad en exteriores y mejora la reproducción de video.

OPPO Find N6: características

En el apartado técnico, el OPPO Find N6 integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, diseñado para ofrecer alto rendimiento con eficiencia energética. Este chip trabaja junto a una batería de 6000 mAh, que se ubica entre las de mayor capacidad dentro de los plegables actuales, permitiendo jornadas completas de uso incluso con la pantalla interna activa. El sistema de carga rápida de 80W, junto con la carga inalámbrica de 50W, reduce los tiempos de recarga y mantiene el equipo disponible durante más tiempo. Uno de los avances más relevantes está en el sistema de plegado. El dispositivo incorpora una bisagra Titanium Flexion de segunda generación, construida con titanio de grado 5 y procesos de impresión 3D de alta precisión. Este desarrollo reduce las irregularidades internas de la bisagra y permite que la pantalla se mantenga más plana al desplegarse. El resultado es una disminución significativa en la percepción del pliegue, tanto visual como táctil, uno de los principales retos de esta categoría.A nivel estructural, el OPPO Find N6 combina aluminio de la serie 7000 con fibra de grado aeronáutico en su parte trasera, lo que mejora la resistencia sin aumentar el peso. Además, incorpora vidrio nanocrystal en la pantalla exterior, con mayor protección frente a impactos. El dispositivo cuenta con certificaciones IP56, IP58 e IP59, que amplían su resistencia frente a polvo y agua, incluyendo salpicaduras, inmersiones accidentales y exposición a chorros de alta presión.El sistema de cámaras es otro de los puntos centrales. El Find N6 integra un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico. Este conjunto permite capturar imágenes con alto nivel de detalle y ofrece opciones de zoom avanzadas. A nivel de video, el equipo permite grabación en 4K con estabilización y soporte para formatos de alta calidad, lo que lo convierte en una herramienta pensada para creación de contenido móvil.En productividad, el dispositivo aprovecha su formato plegable para ofrecer funciones como multitarea avanzada. Permite ejecutar hasta cuatro aplicaciones simultáneamente en pantalla, ajustar su tamaño y mover contenido entre ellas, lo que facilita flujos de trabajo más complejos sin necesidad de cambiar de dispositivo.

Luis Díaz: el nuevo embajador OPPO

La llegada de Luis Díaz como embajador marca una nueva era de OPPO en Colombia, una etapa en la que la marca busca fortalecer su posicionamiento en el territorio a partir de valores compartidos. Más allá de una asociación publicitaria, la elección responde a afinidades claras entre el jugador y la compañía, como la resiliencia, la capacidad innovadora y una conexión auténtica con la juventud colombiana que se enmarca en la campaña #LuchoEnCadaMomento En esa misma línea, la marca refuerza su enfoque en mantenerse a la vanguardia y responder de forma constante a las necesidades de los usuarios, una lógica que encuentra un paralelo en el desempeño de Díaz en la cancha: adaptación, lectura del juego y capacidad de respuesta en escenarios exigentes. Así, su perfil no solo dialoga con atributos técnicos del dispositivo, sino que también respalda una narrativa de evolución y rendimiento sostenido, alineada con esta nueva etapa de la compañía.

Una alianza con propósito: OPPO x Fundación Luis Díaz

La marca tambien presentó “Lucho por Colombia”, su primera campaña de responsabilidad social en el país, reforzando su compromiso con el desarrollo del país mediante una alianza estratégica con la Fundación Luis Díaz, liderada por su nuevo embajador, y en conjunto con Claro. La iniciativa busca llevar acceso a tecnología conectada a internet y generar oportunidades de desarrollo para comunidades en La Guajira, con el objetivo de beneficiar a más de 500 personas en la región. Con estos nuevos anuncios, OPPO amplía su presencia en el segmento premium en Colombia y se suma a una competencia donde la innovación ya no depende solo de las especificaciones, sino de cómo estas se traducen en la conexión genuina con el usuario.