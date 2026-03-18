El informante Digital Chat Station ha compartido nuevos detalles sobre el OPPO Find X9 Ultra, el próximo flagship de la marca. Según estas filtraciones, sería el primer modelo Ultra de la línea Find X en llegar al mercado global. Además, contaría con un sistema de cuatro cámaras traseras encabezado por un sensor principal de 200 MP.

Este sensor tendría un tamaño de 1/1.12 pulgadas y podría tratarse del Sony Lytia 901. Está diseñado para capturar mayor nivel de detalle en escenas con iluminación mixta o condiciones de baja luz. Esto incluye conciertos, restaurantes o exteriores nocturnos, donde las cámaras móviles suelen presentar más limitaciones.

El segundo módulo también sería de 200 MP. Tendría una configuración periscópica con zoom óptico 3x y usaría el sensor OmniVision OV52A. A esto se sumarían una cámara ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 10x y apertura f/3.5. Ambos utilizarían, posiblemente, el sensor Samsung JN5. En conjunto, cubrirían prácticamente cualquier distancia focal sin necesidad de cambiar de aplicación.

Las filtraciones también mencionan un sensor multiespectral Danxia de 3.2 MP orientado a mejorar la precisión del color. En la práctica, esto se traduciría en tonos de piel más naturales y cielos menos saturados. La cámara frontal rondaría los 50 MP e incluiría autoenfoque.

En cuanto a la pantalla, se espera un panel AMOLED LTPO de 6.82 pulgadas. Tendría resolución 2K, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de hasta 3.600 nits.

La colaboración con Hasselblad continuaría. El equipo incorporaría un Hasselblad Master Mode mejorado para quienes buscan mayor control sobre los parámetros fotográficos. En el apartado de rendimiento, se rumorea que el dispositivo estaría equipado con un Snapdragon 8 Elite Gen 5. También integraría una batería de 7.050 mAh con carga rápida de 100W por cable y 50W inalámbrica.

OPPO Find X9 Ultra Master Kit: teleconvertidor físico incluido

Uno de los rumores más llamativos apunta a una edición denominada Master Kit. Esta incluiría 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. También sumaría un teleconvertidor físico en la caja. Para quienes utilizan el smartphone como herramienta fotográfica habitual, este accesorio ampliaría las capacidades ópticas sin depender de lentes externas de terceros.

El lanzamiento en China estaría previsto para abril. Además, se espera un evento global durante el segundo trimestre del año. Por ahora, OPPO no ha confirmado oficialmente el precio ni estas especificaciones.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT