HONOR Magic V6 vs OPPO Find N6: comparación de diseño, potencia y cámaras en los nuevos plegables premium

La competencia entre plegables sigue creciendo y dos modelos empiezan a llamar la atención dentro de la gama premium: el HONOR Magic V6 y el OPPO Find N6. Ambos buscan mejorar tres aspectos que durante años han sido criticados en esta categoría: el diseño delgado, la resistencia de la pantalla flexible y el rendimiento fotográfico.

Las dos marcas presentan enfoques distintos para resolver los retos de esta tecnología. Mientras Honor apuesta por batería, potencia y optimización de imagen, OPPO se concentra en mejorar la ingeniería del plegado y reducir la marca visible en la pantalla.

En diseño, los dos dispositivos mantienen el formato tipo libro que domina el segmento. Sin embargo, cada fabricante ha desarrollado su propia solución para la bisagra, una de las piezas más complejas de este tipo de dispositivos.

El Magic V6 utiliza una estructura reforzada con materiales ligeros y un sistema de bisagra rediseñado para reducir el pliegue del panel flexible. La compañía afirma que la marca visible en la pantalla se reduce frente a generaciones anteriores y mejora la resistencia después de miles de ciclos de apertura.

OPPO, por su parte, ha trabajado en un sistema de bisagra de nueva generación construido con componentes de titanio. La marca describe esta tecnología como una solución que hace menos perceptible el pliegue al tacto y a la vista. También incorpora un vidrio flexible reforzado que ayuda a mantener la superficie del panel más uniforme con el paso del tiempo.

La pantalla sigue siendo uno de los elementos más determinantes en estos dispositivos. El Magic V6 incorpora una tecnología de visualización que amplía el rango dinámico del contenido, especialmente en video y fotografías, lo que mejora la visibilidad en escenas con alto contraste.

En el Find N6, el enfoque está en la continuidad visual del panel flexible. OPPO afirma que el diseño de su bisagra permite que la pantalla se pliegue con una curvatura más amplia, lo que reduce el desgaste y ayuda a que el pliegue sea menos evidente.

Potencia, batería y fotografía

En rendimiento, el Magic V6 apuesta por uno de los procesadores más recientes de Qualcomm. El equipo puede configurarse con hasta 16 GB de memoria RAM y almacenamiento de alta velocidad, lo que lo orienta a tareas exigentes como juegos, edición de imágenes o multitarea en pantalla grande.

El Find N6 también se ubica en la misma categoría de potencia. Se espera que utilice hardware similar de última generación y una batería cercana a los 6.000 mAh, una cifra que busca resolver uno de los problemas tradicionales de los plegables: la autonomía.

En fotografía aparecen diferencias interesantes entre ambos dispositivos.

Honor equipa el Magic V6 con un sistema triple de cámaras que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles con zoom óptico. El procesamiento se apoya en algoritmos de inteligencia artificial diseñados para mejorar retratos, estabilización y fotografía nocturna.

OPPO suele apostar por sensores de alta resolución y colaboración con especialistas en fotografía móvil. En el Find N6, la compañía apunta a un sensor principal de mayor tamaño acompañado por procesamiento avanzado de imagen, con el objetivo de mejorar detalle, color y rango dinámico.

La evolución de estos equipos muestra cómo los plegables están dejando de ser un experimento para convertirse en dispositivos de uso diario. Las mejoras en batería, cámaras y durabilidad reflejan un esfuerzo por acercar esta categoría al rendimiento de los celulares tradicionales de gama alta.

Aun así, el reto sigue siendo el mismo: convencer a más usuarios de que el formato plegable ofrece ventajas reales en productividad, fotografía y entretenimiento.

Imagen: HONOR Fans Club