Honor Magic V6: el plegable más delgado que reta al Galaxy Z Fold 7 y Huawei

El mercado de los teléfonos plegables vuelve a calentarse con un nuevo competidor. La marca china Honor presentó el Magic V6, un dispositivo que busca marcar distancia frente a los modelos más conocidos del segmento gracias a un diseño extremadamente delgado, una batería de gran capacidad y un precio inicial que podría poner presión sobre otros fabricantes.

El equipo había sido mostrado previamente durante el Mobile World Congress 2026, pero ahora la compañía reveló su precio en China. El modelo base arranca cerca de los 1.300 dólares, una cifra que lo coloca muy por debajo de algunos rivales directos en el mercado.

Entre ellos está el Samsung Galaxy Z Fold 7, uno de los plegables más reconocidos del segmento, que en el mercado chino se vende por alrededor de 2.500 dólares en configuraciones similares.

Más allá del precio, el Magic V6 llama la atención por su construcción. Tiene 8,75 milímetros de grosor cuando está plegado y 4 milímetros cuando se abre, cifras que lo convierten en uno de los teléfonos plegables más delgados disponibles hasta ahora. Su peso también resulta moderado para este tipo de dispositivos: 219 gramos.

La pantalla interior alcanza 7,95 pulgadas con tecnología LTPO OLED y una tasa de refresco de 120 Hz. El brillo máximo llega a 5.000 nits, mientras que la pantalla exterior mide 6,52 pulgadas, también con 120 Hz y un brillo que puede alcanzar 6.000 nits.

El rendimiento queda en manos del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los chips más recientes de Qualcomm. El dispositivo se ofrecerá con 12 o 16 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento que van desde 256 GB hasta 1 TB.

En fotografía, el equipo integra una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles y un gran angular de 50 megapíxeles. Las cámaras frontales, ubicadas tanto en la pantalla exterior como en la interior, son de 20 megapíxeles.

Una batería poco habitual en un plegable

Uno de los datos que más destaca en la ficha técnica es la batería. El Magic V6 incorpora 6.850 mAh, una capacidad poco común en este tipo de dispositivos.

Para tener una referencia, el Samsung Galaxy Z Fold 7 cuenta con 4.400 mAh, mientras que el Google Pixel 10 Pro Fold ofrece 5.015 mAh.

En la versión con 1 TB de almacenamiento la batería incluso sube a 7.150 mAh, aunque la variante global tendrá 6.660 mAh. A esto se suma carga rápida de 80 W por cable y 66 W inalámbrica.

El teléfono también incorpora certificación IP68 e IP69, lo que significa resistencia al polvo, al agua e incluso a chorros de alta presión, una característica poco habitual en plegables.

Con estas especificaciones, el Magic V6 se suma a una competencia cada vez más intensa en el segmento. Fabricantes como Samsung y Huawei han liderado el desarrollo de este tipo de dispositivos durante años, pero las marcas chinas han acelerado el ritmo de innovación en aspectos como diseño, batería y precio.

Por ahora, el Magic V6 solo se vende en China. La llegada a otros mercados se espera para la segunda mitad de 2026, aunque la compañía todavía no ha confirmado cuánto costará fuera de Asia.

Si mantiene su combinación de diseño delgado, autonomía elevada y precio competitivo, el dispositivo podría convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos del año dentro del segmento de teléfonos plegables.