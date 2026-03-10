Honor sorprende con un celular que se mueve como robot y suma más de 70 premios por su tecnología de IA

La tecnológica china Honor fue una de las marcas que más atención despertó en el Mobile World Congress 2026. La compañía recibió más de 70 premios de medios internacionales y analistas del sector gracias a sus nuevos dispositivos y a su estrategia para conectar productos mediante inteligencia artificial.

La presencia de la marca en Barcelona estuvo marcada por varios lanzamientos. Entre ellos sobresalen el experimental Honor Robot Phone, el plegable Honor Magic V6, la tableta Honor MagicPad 4 y el portátil Honor MagicBook Pro 14.

Cada uno de estos dispositivos refleja la intención de la compañía de llevar la inteligencia artificial a diferentes categorías de hardware, más allá del teléfono móvil tradicional.

Uno de los desarrollos que más curiosidad generó fue el Robot Phone. El dispositivo integra funciones de inteligencia artificial con movimiento robótico. Puede cambiar de posición, seguir al usuario para grabar video o ajustar su ángulo de cámara de forma automática.

Algunos analistas lo ven como una señal de hacia dónde podría avanzar la industria móvil: equipos capaces de interactuar con su entorno y responder a las acciones de las personas.

El Magic V6 también concentró buena parte de los elogios. El plegable combina un diseño ultradelgado con una batería Silicon-Carbon de alta densidad energética, certificación IP69 contra agua y polvo y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Medios especializados destacaron la ingeniería del dispositivo, especialmente por integrar una batería de gran capacidad dentro de un cuerpo delgado, uno de los desafíos más complejos para este tipo de teléfonos.

La innovación en baterías también le dio a la compañía un reconocimiento en los Global Mobile Awards (GLOMO) del congreso. El premio a la mejor innovación disruptiva en dispositivos fue otorgado por su tecnología Silicon-Carbon, que mejora la densidad energética frente a las baterías tradicionales.

Una red de dispositivos conectados por inteligencia artificial

Durante el evento, la empresa presentó además su estrategia tecnológica para los próximos años. En el panel ConnectAI reveló la plataforma Honor AI Connect, pensada para construir un ecosistema abierto de dispositivos conectados mediante inteligencia artificial.

La compañía proyecta que esta plataforma integre más de 20.000 servicios de IA antes de finales de 2026. La idea consiste en permitir que diferentes dispositivos compartan información y capacidades inteligentes.

En la discusión participaron directivos de la empresa y representantes de la operadora Orange, quienes analizaron la evolución de la conectividad y el papel de la inteligencia artificial en nuevas categorías de hardware.

La estrategia contempla la expansión hacia áreas como educación, hogar inteligente, audio, juguetes conectados y productos para mascotas.

Uno de los conceptos presentados fue el desarrollo de un agente de inteligencia artificial capaz de actuar como un “gemelo digital” del usuario. Este sistema podría comprender hábitos y preferencias desde el smartphone y transferir esa información a otros dispositivos conectados, como el automóvil o sistemas del hogar.

La empresa también presentó su idea de Inteligencia Humana Aumentada, una propuesta que busca que los dispositivos tecnológicos dejen de ser herramientas pasivas y participen de forma activa en la vida cotidiana.

El número de premios obtenidos en el congreso muestra que la estrategia de la compañía empieza a ganar reconocimiento dentro de la industria. Con su apuesta por la inteligencia artificial y los dispositivos conectados, la firma china intenta ampliar su presencia más allá del mercado de smartphones.