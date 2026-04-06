Netflix lanza VOID: la IA que permite editar videos sin volver a grabar escenas

Netflix avanza en su apuesta por la inteligencia artificial con una herramienta que podría cambiar la forma en que se editan escenas audiovisuales. La compañía presentó VOID, un modelo capaz de modificar videos eliminando objetos y reconstruyendo lo que debería ocurrir en pantalla sin ellos, sin necesidad de repetir grabaciones ni recurrir a efectos tradicionales complejos.

El desarrollo, impulsado por investigadores de Netflix en colaboración con la Universidad de Sofía, introduce una capacidad que va más allá de borrar elementos visibles. VOID —sigla de Video Object Interaction Deletion— analiza cómo interactúan los objetos en una escena y genera una nueva versión coherente con la física del entorno.

En la práctica, esto permite alterar decisiones narrativas incluso después de haber terminado el rodaje. Una escena de choque entre vehículos, por ejemplo, puede convertirse en un trayecto tranquilo en carretera abierta.

El sistema elimina uno de los autos y ajusta el movimiento del restante, además de borrar rastros como humo, fuego o escombros, manteniendo una continuidad visual creíble.

¿Edición sin regrabaciones?

La herramienta funciona mediante modelos de lenguaje visual (VLM), entrenados para interpretar dinámicas físicas en video. A diferencia de otros editores basados en IA, VOID no se limita a rellenar espacios vacíos, sino que reconstruye la escena completa considerando lo que habría ocurrido si el objeto eliminado nunca hubiera estado presente.

Esto se traduce en cambios más naturales. En una escena donde una persona salta a una piscina, el sistema puede eliminarla y generar una toma en la que el agua permanece en calma, sin salpicaduras ni alteraciones en el entorno.

El modelo fue comparado con otras soluciones disponibles en el mercado, como Runway, ProPainter o DiffuEraser. En pruebas con usuarios, VOID fue preferido en cerca del 65 % de los casos, una diferencia significativa frente a sus competidores.

Más allá del uso interno, la empresa decidió abrir el acceso al modelo a través de plataformas de desarrollo como Hugging Face, donde cualquier persona interesada puede descargarlo e instalarlo.

¿Cómo acceder y quién puede usarlo?

El acceso a VOID no está restringido a grandes estudios. Desarrolladores, editores independientes y creadores audiovisuales pueden utilizar el modelo siguiendo algunos pasos básicos:

Ingresar a la plataforma donde está alojado el modelo.

Descargar los archivos necesarios y revisar la documentación técnica.

Ejecutar el sistema en un entorno compatible, generalmente con capacidades de procesamiento gráfico.

Cargar el video que se desea editar y definir qué elemento se eliminará.

Aunque su implementación requiere conocimientos técnicos, su disponibilidad abre la puerta a que pequeñas productoras o creadores digitales accedan a herramientas que antes estaban reservadas para grandes presupuestos.

El avance también plantea preguntas sobre el uso de la manipulación de video en distintos contextos. La capacidad de alterar escenas con alto nivel de realismo podría impactar no solo la industria del entretenimiento, sino también áreas como la publicidad, el contenido en redes sociales e incluso la verificación de información visual.

Por ahora, VOID se perfila como una herramienta potente para la postproducción, con el potencial de reducir costos y tiempos de edición. Su evolución dependerá tanto de su adopción en la industria como de las discusiones sobre sus límites y usos responsables.