La próxima persona que maneje tu dinero no será humana y podría ser una inteligencia artificial

La inteligencia artificial empieza a meterse en un terreno delicado. El manejo del dinero. Lo que hace poco sonaba a promesa lejana ahora se discute dentro de los bancos como un cambio que puede llegar antes de lo previsto.

Un informe de Accenture muestra que muchas personas considerarían usar asistentes de IA para organizar sus finanzas. No se trata solo de consultar saldos. La idea es delegar decisiones cotidianas como ahorrar, invertir o elegir un crédito.

La propuesta apunta a asistentes que integren toda la información financiera del usuario. En vez de abrir varias aplicaciones, bastaría con escribir una pregunta. El sistema analizaría los datos y respondería con una recomendación ajustada a cada caso.

Este tipo de interacción empieza a cambiar la relación entre bancos y clientes. Durante años, las entidades buscaron atraer usuarios desde buscadores y plataformas digitales. Ahora, los motores de IA entregan respuestas directas y reducen ese contacto. El usuario ya no compara opciones de forma manual. Confía en lo que le sugiere el asistente.

Una nueva forma de tomar decisiones financieras

El cambio va más allá de la tecnología. Modifica la manera en que las personas toman decisiones sobre su dinero. La lógica de buscar y elegir se reemplaza por la de preguntar y recibir una respuesta lista.

Esto obliga a los bancos a moverse en dos direcciones. La primera es desarrollar sus propias herramientas de inteligencia artificial dentro de sus aplicaciones. La segunda es encontrar cómo integrarse con plataformas que ya concentran la atención de los usuarios.

Algunas señales ya aparecen en el mercado. Hay empresas que permiten hacer pagos desde asistentes conversacionales. Otras habilitan consultas de productos financieros dentro de entornos de IA. Son movimientos iniciales, pero muestran hacia dónde va la industria.

El contexto también pesa. Durante años, las fintech intentaron replicar el modelo bancario con propuestas digitales. Sin embargo, su crecimiento ha tenido límites. Ningún neobanco ha logrado entrar en el grupo de las mayores entidades del mundo por activos. La llegada de la IA cambia las reglas porque pone el foco en la experiencia y no solo en el producto.

¿Qué pueden hacer los bancos frente a este cambio?

Las entidades financieras empiezan a ajustar su estrategia. Algunas trabajan en sistemas que analizan los hábitos de gasto y sugieren mejoras. Otras buscan integrar servicios que antes estaban separados, como cuentas, créditos e inversiones.

La idea es ofrecer una experiencia más simple y menos fragmentada. Si el usuario recibe todo en un solo lugar, es menos probable que dependa de un intermediario externo.

Aun así, lo digital no lo reemplaza todo. Muchas personas siguen valorando la atención presencial, sobre todo cuando enfrentan decisiones complejas. Las sucursales no desaparecen. Cambian su función y se convierten en espacios de asesoría.

Lo que viene en los próximos años puede redefinir el vínculo con los bancos. La inteligencia artificial no solo automatiza tareas. También empieza a ocupar un lugar en la toma de decisiones. Para las entidades, el reto está en no quedar por fuera de esa conversación.