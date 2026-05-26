Mientras las herramientas de inteligencia artificial se vuelven cada vez más comunes en celulares, redes sociales y plataformas digitales, España decidió acelerar el control sobre esta tecnología. El Gobierno aprobó una nueva ley que castigará usos considerados peligrosos de la IA, incluyendo la creación de deepfakes sexuales, la manipulación de personas vulnerables y ciertos sistemas biométricos.

La propuesta contempla sanciones que podrían superar los 35 millones de euros, una cifra que muestra hasta qué punto Europa quiere endurecer las reglas alrededor de la inteligencia artificial generativa.

La iniciativa llega en medio de una creciente preocupación por el uso de algoritmos capaces de imitar voces, crear imágenes falsas y tomar decisiones automatizadas que afectan la vida de las personas.

Aunque muchas herramientas de IA se promocionan como apoyo para el trabajo, la educación o la productividad, las autoridades españolas consideran que algunas aplicaciones ya representan riesgos reales para la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales.

Los usos de IA que España quiere frenar

Uno de los puntos más sensibles de la ley tiene relación con los sistemas que intentan manipular el comportamiento humano.

La regulación pone la lupa sobre tecnologías que analicen emociones, vulnerabilidades o hábitos digitales para influir en decisiones personales. Un ejemplo mencionado por el Gobierno es el de chatbots que detecten usuarios con problemas de ludopatía y los empujen a apostar en plataformas online.

También entran en la lista negra los deepfakes sexuales creados sin consentimiento. Este tipo de contenido, generado mediante inteligencia artificial, se ha convertido en uno de los mayores problemas recientes en internet, especialmente por su impacto sobre mujeres y menores de edad.

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La normativa además prohíbe sistemas de clasificación biométrica masiva basados en características como raza, religión, orientación sexual o ideología política.

Las compañías que incumplan estas reglas podrían recibir multas equivalentes al 7 % de su facturación global anual. Para empresas tecnológicas de gran tamaño, eso puede representar sanciones multimillonarias.

La IA seguirá creciendo, pero con más vigilancia

La ley española también establece controles para los llamados “sistemas de alto riesgo”, es decir, herramientas que influyen en sectores delicados como empleo, educación, justicia o administración pública.

Si una empresa utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones sin supervisión humana adecuada, podrá enfrentar sanciones de hasta 15 millones de euros.

Uno de los casos que más inquieta a las autoridades es el uso de IA en procesos judiciales. La regulación advierte sobre herramientas capaces de elaborar borradores de sentencias o recomendaciones legales sin revisión de un juez.

Además de las multas, el proyecto obliga a crear mecanismos de control dentro de las instituciones públicas. Entre ellos aparece la figura del “delegado de IA”, responsable de supervisar el uso correcto de estas tecnologías.

España también reforzará el papel de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), que tendrá competencias sobre áreas como biometría, empleo y educación.

La decisión marca un nuevo capítulo en la relación entre gobiernos y tecnología. Mientras empresas de todo el mundo compiten por lanzar herramientas de IA más avanzadas, Europa intenta establecer límites antes de que los problemas crezcan más rápido que las regulaciones.

Para usuarios comunes, esto podría traducirse en plataformas digitales con mayores obligaciones de transparencia y controles más estrictos sobre el contenido generado por inteligencia artificial.