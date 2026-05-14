Colombia acelera el uso de inteligencia artificial y supera a varios países de América Latina: Microsoft

La inteligencia artificial está creciendo a una velocidad que ninguna otra tecnología había logrado en la historia moderna. Mientras la electricidad tardó 25 años en llegar al 40 % de la población mundial y el internet necesitó un cuarto de siglo para acercarse al 70 %, la IA ya alcanzó niveles de adopción cercanos al 30 % en apenas tres o cuatro años.

Ese es uno de los hallazgos que deja el más reciente informe Global AI Diffusion Q1 2026 de Microsoft, un estudio que analiza cómo distintos países están apropiando esta tecnología y qué impacto podría tener sobre sus economías.

Colombia aparece entre las naciones latinoamericanas con mayor ritmo de adopción. El país pasó de 20,4 % en el primer semestre de 2025 a 24,5 % en el primer trimestre de 2026, superando a mercados como Brasil, México y Argentina.

La cifra no solo refleja un mayor uso de herramientas como ChatGPT o asistentes digitales. También evidencia cómo la inteligencia artificial comenzó a integrarse en procesos laborales, industrias y servicios públicos.

La IA avanza más rápido que cualquier revolución tecnológica

El estudio sostiene que la velocidad de expansión de la IA no ocurrió por casualidad. La combinación entre poder computacional distribuido, grandes volúmenes de datos y algoritmos sofisticados permitió acelerar un proceso que llevaba décadas desarrollándose en laboratorios.

Durante años, la inteligencia artificial permaneció limitada a entornos académicos porque los modelos dependían de reglas lógicas y sistemas simbólicos difíciles de escalar. El cambio llegó cuando aparecieron los centros de datos modernos y la capacidad de entrenar modelos con enormes cantidades de información.

Eso abrió la puerta a herramientas capaces de generar texto, código, imágenes y automatizar procesos completos.

Uno de los ejemplos más citados es AlphaFold, el proyecto impulsado por Google DeepMind que logró revolucionar el estudio de proteínas mediante IA. Antes de esta tecnología, la humanidad había logrado modelar unas 250.000 estructuras proteicas en décadas de investigación. Con inteligencia artificial, esa cifra superó los 3,5 millones en apenas un año.

El impacto va mucho más allá de los laboratorios. Según Microsoft, la IA puede acelerar sectores como salud, educación, energía, finanzas y desarrollo de software.

En GitHub, por ejemplo, la compañía detectó un aumento del 78 % en generación de nuevo código gracias al uso de asistentes de programación basados en lenguaje natural. Eso significa que muchas personas ya no escriben software línea por línea, sino que describen tareas y la IA produce el código automáticamente.

Colombia gana terreno, pero la brecha sigue creciendo

Aunque América Latina muestra avances, el informe advierte que todavía existe una diferencia importante frente a economías más desarrolladas.

Los países del llamado “Global North” alcanzan niveles de adopción cercanos al 27,5 %, mientras que el promedio del “Global South” ronda el 15,4 %. Microsoft incluso alerta que la distancia sigue aumentando trimestre tras trimestre.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de quién desarrolla la tecnología, sino de qué países logran apropiarla más rápido para generar productividad y crecimiento económico.

En ese punto, Colombia aparece con señales positivas. El informe menciona que el país ya tiene iniciativas de inteligencia artificial aplicadas en justicia, monitoreo ambiental y automatización de procesos públicos.

Además, el crecimiento del uso de IA refleja que existe acceso creciente a dispositivos, conectividad y herramientas digitales compatibles con estas plataformas.

Sin embargo, todavía hay retos importantes. La infraestructura energética, la expansión de centros de datos y la formación de talento especializado serán determinantes para que Colombia pueda aprovechar esta ola tecnológica.

Microsoft también señala que gran parte de la inversión mundial en infraestructura de IA está siendo impulsada por empresas privadas, especialmente en centros de datos y computación en la nube.

La apuesta es enorme: la compañía anunció inversiones globales por 165.000 millones de dólares para fortalecer infraestructura orientada a inteligencia artificial.

Para países como Colombia, la oportunidad está en apropiarse rápido de esta tecnología y convertirla en productividad real antes de que la brecha vuelva a ampliarse.