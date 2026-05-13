Googlebook: así son los nuevos portátiles de Google diseñados para Gemini

Google quiere replantear el concepto de portátil y dejar atrás la idea tradicional de un computador centrado únicamente en aplicaciones y ventanas. La compañía presentó oficialmente Googlebook, una nueva categoría de equipos diseñada desde cero para funcionar alrededor de Gemini, su inteligencia artificial.

El anuncio marca un cambio importante para la empresa. Después de más de 15 años apostando por ChromeOS y los Chromebook, Google ahora mezcla elementos de Android, herramientas de IA y servicios en la nube para crear un portátil que promete anticiparse a lo que necesitas hacer.

La apuesta también llega en un momento en el que fabricantes y empresas tecnológicas están acelerando el desarrollo de computadores con inteligencia artificial integrada, un segmento que Microsoft, Apple y Qualcomm también vienen fortaleciendo desde hace meses.

Un portátil que gira alrededor de Gemini

La principal novedad de Googlebook es que Gemini no aparece como una aplicación aparte, sino como una función integrada en casi toda la experiencia del sistema.

Uno de los cambios más llamativos es “Magic Pointer”, una herramienta desarrollada junto al equipo de Google DeepMind. La función transforma el cursor en una especie de asistente contextual capaz de interpretar lo que estás viendo en pantalla.

Por ejemplo, si pasas el cursor sobre una fecha dentro de un correo electrónico, Gemini puede sugerirte crear automáticamente una reunión en Calendar. También puede combinar imágenes, resumir información o generar contenido visual con pocos clics.

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Google también integró la herramienta “Crea tu widget”, que permite generar paneles personalizados usando instrucciones en lenguaje natural. Si planeas un viaje, Gemini puede reunir información de vuelos, hoteles, reservas y recordatorios en un solo espacio del escritorio.

La compañía asegura que el objetivo es reducir la cantidad de pasos necesarios para completar tareas cotidianas y convertir la IA en un sistema de asistencia permanente dentro del portátil.

Otra diferencia importante es que Googlebook utiliza parte de la tecnología de Android. Eso le permite ejecutar aplicaciones móviles y mejorar la conexión entre el portátil y el teléfono.

Más integración con Android y diseño premium

Googlebook está pensado para funcionar casi como una extensión de tu smartphone Android. Desde el portátil podrás abrir aplicaciones del teléfono sin instalarlas, acceder a archivos almacenados en el móvil e incluso continuar tareas entre dispositivos sin interrupciones.

La función “Acceso rápido” permitirá buscar e insertar archivos del teléfono directamente desde el explorador del portátil, sin necesidad de transferencias manuales.

Google también mostró una herramienta para transmitir aplicaciones móviles al computador. La idea es que puedas responder tareas rápidas desde el portátil sin apartarte de lo que estás haciendo.

En hardware, la empresa confirmó alianzas con fabricantes como Acer, ASUS, Dell Technologies, HP y Lenovo para fabricar los primeros modelos.

Según Google, los equipos tendrán diseños ultraligeros, acabados premium y una barra luminosa distintiva que servirá como sello visual de la línea Googlebook.

Por ahora, la compañía no reveló especificaciones técnicas, precios ni fechas exactas de lanzamiento. Lo único confirmado es que los primeros equipos llegarán durante el otoño de 2026 en algunos mercados seleccionados.

El anuncio deja ver hacia dónde quiere avanzar Google: un computador menos dependiente de aplicaciones tradicionales y mucho más apoyado en inteligencia artificial capaz de entender contexto, contenido y hábitos de uso en tiempo real.