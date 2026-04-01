¿Vale la pena el ROG Flow Z13? Rendimiento y precio en Colombia

El ROG Flow Z13-KJP se sale de lo habitual dentro del mercado de computadores portátiles. A simple vista parece una tablet, pero su propuesta apunta mucho más alto: concentrar potencia de gama alta en un formato pequeño. Su precio, cercano a los 16.799.900 pesos en Colombia, deja claro desde el inicio que no es un dispositivo para todo tipo de usuarios.

El diseño es uno de sus puntos más llamativos. ASUS apuesta por un chasis sólido, con acabados en fibra de carbono y detalles bien cuidados que transmiten sensación de producto premium. Es ligero para lo que ofrece —alrededor de 1,7 kg— y su formato facilita llevarlo en una maleta sin mayor esfuerzo. En uso diario, esa combinación de tamaño y peso se agradece.

La pantalla también juega un papel importante en la experiencia. El panel de 13,4 pulgadas ofrece resolución 2.5K, tasa de refresco de 180 Hz y buena reproducción de color. En la práctica, responde bien tanto en juegos como en edición de contenido o consumo multimedia. La fluidez es constante y el nivel de detalle cumple con lo esperado en esta gama.

En rendimiento, el equipo no decepciona. Integra un procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395 con capacidades de inteligencia artificial, acompañado por 128 GB de memoria RAM. Esta combinación permite trabajar con múltiples aplicaciones exigentes sin caídas evidentes. Edición de video, diseño o multitarea pesada se ejecutan con soltura.

Especificaciones

Característica Detalle Sistema operativo Windows 11 Home Procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 (16 núcleos, hasta 5.1GHz, 80MB caché) IA / NPU AMD XDNA™ hasta 50 TOPS Gráficos AMD Radeon™ 8060S Pantalla 13.4” ROG Nebula Display táctil Resolución 2.5K (2560 x 1600), formato 16:10 Frecuencia 180 Hz Tiempo de respuesta 3 ms Color 100% DCI-P3, Pantone Validated Memoria RAM 128 GB LPDDR5X (cuádruple canal) Almacenamiento 1TB SSD PCIe 4.0 Expansión 1x M.2 PCIe Puertos USB 4 (x2), USB-A 3.2, HDMI 2.1, jack 3.5 mm, microSD Conectividad WiFi 7 + Bluetooth 5.4 Cámara 13 MP + 5 MP IR (Windows Hello) Audio Dolby Atmos, Hi-Res, 3 micrófonos Batería 70Wh Cargador 200W Teclado RGB retroiluminado + tecla Copilot Peso 1.72 kg Dimensiones 30.0 x 20.4 x 1.45 cm Extras Aura Sync, Xbox Game Pass (2 meses), estuche incluido Seguridad TPM, protección BIOS, prueba McAfee

Potencia que se sostiene, pero con un precio exigente

Uno de los aspectos más relevantes en este tipo de equipos es la gestión térmica. En este caso, el sistema de refrigeración con cámara de vapor y metal líquido logra mantener el rendimiento estable durante sesiones prolongadas. No se perciben reducciones bruscas de potencia, algo clave en tareas intensivas.

La conectividad es completa: incluye puertos USB 4, HDMI 2.1, lector microSD y compatibilidad con WiFi 7. A esto se suma un teclado retroiluminado, cámara con reconocimiento facial y un sistema de sonido con Dolby Atmos que cumple en escenarios de trabajo y entretenimiento.

Más allá de las especificaciones, el ROG Flow Z13-KJP plantea una experiencia enfocada en usuarios que buscan portabilidad sin renunciar a la potencia. Funciona bien como equipo principal si se necesita movilidad constante, aunque su precio lo ubica en una categoría muy específica.

No es una compra impulsiva. Es un dispositivo pensado para quienes realmente van a aprovechar su capacidad. Para ese perfil, cumple con lo que promete: alto rendimiento en un formato poco común.