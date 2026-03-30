MacBook Neo con Apple Intelligence: qué puede hacer realmente este portátil con IA

El lanzamiento del MacBook Neo marca un giro en la estrategia de Apple: llevar su sistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence, a un computador más accesible, impulsado por un chip heredado del iPhone. La propuesta busca acercar funciones inteligentes a tareas cotidianas, sin depender completamente de la nube.

Este equipo integra el chip A18 Pro, diseñado originalmente para smartphones. Cuenta con CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos dedicado a procesos de aprendizaje automático. A esto se suman 8 GB de memoria unificada y almacenamiento SSD base, una configuración que define el tipo de tareas que puede asumir.

La iniciativa de Apple consiste en ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Esto permite procesar información personal —como correos, notas o fotos— sin enviarla a servidores externos en la mayoría de los casos. También mejora la velocidad de respuesta en tareas simples y reduce la dependencia de conexión a internet.

En la práctica, el sistema funciona de manera integrada en aplicaciones del ecosistema. En Mail y Notas, por ejemplo, los usuarios pueden generar resúmenes, corregir textos o reescribir mensajes. En Fotos, es posible eliminar objetos no deseados o mejorar imágenes con herramientas automáticas. Estas funciones se apoyan en el Neural Engine, que gestiona operaciones sin afectar demasiado el rendimiento general.

Otra de las capacidades disponibles es la transcripción de audio y la gestión de comandos por voz, útil para quienes trabajan con reuniones o contenido hablado. También se incluyen notificaciones inteligentes y organización automática de información, pensadas para optimizar el uso diario del equipo.

Lo que realmente puede hacer… y hasta dónde llega

Aunque Apple presenta este modelo como compatible con inteligencia artificial de escritorio, su rendimiento tiene límites definidos. El hardware permite ejecutar tareas ligeras sin problema, pero no está diseñado para cargas exigentes como generación avanzada de video, uso intensivo de modelos de IA o edición profesional.

La memoria de 8 GB se convierte en un factor restrictivo cuando se abren múltiples aplicaciones pesadas al mismo tiempo. En esos casos, el sistema puede apoyarse en servicios en la nube para completar tareas más complejas, lo que reduce la ventaja del procesamiento local.

Aun así, el equipo responde bien en usos cotidianos: navegación web, documentos, edición básica de imágenes y multitarea moderada con funciones inteligentes activas. Su diseño sin ventilador y su eficiencia energética apuntan a usuarios que priorizan portabilidad y autonomía.

Quienes estén interesados en este computador pueden adquirirlo directamente a través de la tienda oficial de Apple o distribuidores autorizados. No requiere configuraciones especiales para activar las funciones de inteligencia artificial, ya que Apple Intelligence viene integrada en el sistema operativo más reciente. Basta con iniciar sesión con una cuenta de Apple y mantener el equipo actualizado para acceder a estas herramientas.

El MacBook Neo no busca reemplazar a los equipos profesionales de la marca. Su propuesta se centra en ofrecer inteligencia artificial funcional para el día a día, en un formato más económico y sencillo de usar.