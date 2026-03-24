El MacBook Neo llegó para cambiar las reglas del juego en la categoría de portátiles accesibles de Apple. Con un precio de entrada de 599 dólares, chip A18 Pro y hasta 16 horas de batería, esta máquina apunta directamente a quienes buscan su primera Mac sin sacrificar rendimiento. Pero hay una decisión clave que todo comprador deberá tomar antes de añadirla al carrito.

El modelo base no incluye Touch ID. Para tenerlo, es obligatorio pasarse al nivel superior, que cuesta 100 dólares más. Lo importante es entender que ese sobreprecio no solo compra la autenticación biométrica: también duplica el almacenamiento interno, pasando de 256 GB a 512 GB. No es un gasto en una sola función, sino en dos mejoras simultáneas.

Touch ID en MacBook Neo: qué funciones desbloquea y por qué importan

La diferencia más evidente es el desbloqueo del equipo. Sin Touch ID, cada vez que la pantalla se bloquea hay que introducir la contraseña manualmente. Con Touch ID, basta apoyar el dedo en el botón de encendido. Es un gesto pequeño, pero quien lo prueba difícilmente quiere regresar a escribir contraseñas.

La comodidad va más allá del desbloqueo. Touch ID se integra con el gestor de contraseñas de macOS, permitiendo acceder a sitios web y aplicaciones con solo poner el dedo. Además, habilita Apple Pay en el navegador, convirtiendo cada pago en línea en un proceso de segundos, sin tarjetas físicas ni formularios extensos que completar.

Para la mayoría de los usuarios, el modelo con Touch ID y 512 GB es la compra más inteligente. El almacenamiento adicional tiene valor real en un equipo pensado para durar años. En los mercados donde Apple ofrece descuento educativo de 100 dólares, estudiantes y docentes pueden adquirir la versión con Touch ID por 599 dólares, exactamente el mismo precio que el modelo base sin descuento. Vale la pena verificar la disponibilidad del programa antes de comprar.

Imagen: Apple / Editada con IA (Gemini)