En el Foro de Zhongguancun, celebrado en Pekín entre el 25 y el 29 de marzo de 2026, las autoridades chinas confirmaron que el país controla el 40 % de las patentes globales en tecnología 6G. El dato no es solo técnico, es una declaración de posición. China busca convertir esta tecnología en una pieza central de su estrategia geopolítica de cara a 2030 y consolidar ventaja frente a Estados Unidos y Corea del Sur.



El salto del 6G frente al 5G no está solo en la velocidad, que supera los 100 Gbps, sino en la integración de inteligencia artificial en toda la red. En las redes 5G actuales, la mayor parte de la inteligencia sigue en centros de datos y en la nube, y los dispositivos envían la información para que se procese fuera.

En el modelo que desarrolla China, esa lógica se mueve al borde de la red. La inteligencia artificial se ejecuta en antenas y dispositivos, con capacidad de decisión local en el lugar donde ocurren las cosas.

Esto implica menor latencia y respuestas en tiempo real, sin depender siempre de servidores centrales. También permite integrar redes terrestres, satelitales y marítimas en un mismo sistema como ya anticipan desarrollos recientes en conectividad global como la red satelital de Starlink permite usar WhatsApp, Maps y otras apps en zonas sin cobertura celular.

Robótica, conducción autónoma y uso militar: quién recibe el 6G primero

El consumidor tendrá que esperar hasta 2035. Los primeros usos estarán en sectores que requieren reacción inmediata, como robótica avanzada, vehículos autónomos, infraestructura crítica y aplicaciones militares y aeroespaciales. La inversión pública sigue en aumento, pese a los retos en costes y cadena de suministro señalados por el vicepresidente de ZTE.

Europa observa con desventaja estructural. La falta de infraestructura en bandas milimétricas puede retrasar su adopción. La brecha no es solo tecnológica, también es de inversión y de capacidad para definir las reglas del próximo estándar de comunicaciones.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT