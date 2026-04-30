Señales que alertan fallas en carros eléctricos y cómo detectarlas a tiempo

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia no solo se refleja en las cifras de ventas, también empieza a transformar la relación entre los conductores y el mantenimiento de sus carros. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 9.349 unidades en el país, un aumento de 171,3 % frente al mismo periodo de 2025, según datos de Fenalco y la Andi. Este avance ha llevado a que más usuarios se enfrenten a un reto poco visible: aprender a identificar señales de funcionamiento que no siempre son evidentes.

A diferencia de los vehículos de combustión, los eléctricos eliminan procesos como el cambio de aceite y reducen el número de piezas móviles. Sin embargo, eso no significa que estén libres de revisiones. Su operación depende en gran medida de sistemas electrónicos, baterías y software que requieren seguimiento constante.

En ese proceso, reconocer ciertos cambios puede evitar fallas mayores. Uno de los primeros indicios es la caída inesperada en la autonomía. Si el vehículo comienza a recorrer menos kilómetros sin modificaciones en la ruta, el clima o la forma de conducir, puede haber factores como presión inadecuada en los neumáticos, desgaste de la batería o ajustes pendientes en el software.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el tiempo de carga. Cuando el proceso se vuelve más lento, aparecen interrupciones o fallos al conectar el cargador, es posible que exista una irregularidad en el sistema eléctrico o en la comunicación con la estación de carga.

Cambios sutiles que anticipan fallas

La experiencia de conducción también ofrece pistas. Alteraciones en el frenado o en la estabilidad pueden indicar que componentes como la suspensión o los frenos necesitan revisión. Aunque el frenado regenerativo reduce el desgaste, estos sistemas no están exentos de mantenimiento.

A esto se suman las alertas del panel de instrumentos. Mensajes relacionados con la batería, el consumo energético o el software suelen ser advertencias tempranas que permiten actuar antes de que el problema escale.

Este conjunto de señales cambia la lógica del mantenimiento. Ya no se trata de cumplir con rutinas periódicas estándar, sino de interpretar el comportamiento del vehículo en tiempo real.

Red de soporte y acompañamiento técnico

Ante este escenario, algunas marcas han comenzado a fortalecer su infraestructura de servicio. Es el caso de smart, que opera en Colombia con una red de talleres autorizados en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, respaldados por concesionarios de Mercedes-Benz.

Estos espacios no solo ofrecen diagnóstico y mantenimiento, también cumplen una función pedagógica. El personal técnico orienta a los usuarios sobre hábitos de conducción, uso eficiente de la batería y cuidados que impactan directamente en la autonomía.

La expansión de esta red responde a una necesidad creciente: garantizar que el aumento en la adopción de vehículos eléctricos esté acompañado por soporte especializado. La experiencia del usuario no depende únicamente del producto, sino del acceso a servicios que permitan mantener su rendimiento en el tiempo.

Con más eléctricos en circulación, el mantenimiento deja de ser una tarea secundaria y se convierte en parte esencial del uso diario. Detectar a tiempo una variación en el desempeño puede marcar la diferencia entre una revisión preventiva y una reparación costosa.