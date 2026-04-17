Roku y Challenger lanzan nuevos televisores en Colombia con sistema integrado: precios y características

Roku y Challenger anunciaron una alianza para lanzar en Colombia una nueva línea de televisores con el sistema Roku integrado, una movida que busca ampliar el acceso al entretenimiento digital en los hogares del país. Los dispositivos ya están disponibles en tiendas y combinan el desarrollo tecnológico de la plataforma de streaming con la presencia de una marca tradicional en electrodomésticos.

El acuerdo permite que los usuarios accedan desde un solo lugar a múltiples aplicaciones de contenido, tanto gratuitas como por suscripción, sin necesidad de dispositivos adicionales.

La integración del sistema operativo en los televisores apunta a simplificar la experiencia de uso, especialmente para quienes buscan una navegación más directa y personalizada.

Desde Roku, su equipo internacional señaló que la alianza abre la puerta para llegar a más hogares en Colombia, con una propuesta que prioriza la facilidad de uso y la diversidad de contenidos.

Por su parte, Challenger refuerza su portafolio con equipos que responden a nuevas formas de consumo audiovisual, en un momento en que el streaming sigue ganando terreno frente a la televisión tradicional.

Los nuevos modelos incorporan tecnología 4K UHD en algunas versiones, junto con funciones de mejora automática de imagen que ajustan el brillo, el contraste y el modo de visualización según el tipo de contenido.

A esto se suma el soporte de Dolby Audio, que ofrece un sonido más envolvente, pensado tanto para películas como para eventos deportivos o música.

En términos de conectividad, los televisores cuentan con puertos HDMI para consolas y otros dispositivos, además de compatibilidad con señal de televisión abierta.

El diseño también responde a tendencias actuales, con bordes delgados y acabados que buscan integrarse fácilmente en distintos espacios del hogar.

Un sistema centrado en el usuario

El sistema operativo de Roku introduce herramientas que buscan facilitar la interacción diaria con el televisor. Entre ellas, una pantalla de inicio personalizable que permite organizar aplicaciones y entradas según las preferencias del usuario.

También se incluye una aplicación móvil compatible con iOS y Android, desde la cual es posible controlar el dispositivo y activar funciones como el modo de escucha privada.

Otra de las novedades es “Backdrops”, una opción que convierte la pantalla en una galería digital con imágenes predeterminadas o fotografías personales.

A esto se suman funciones de recomendación de contenido y opciones como “continuar viendo”, que ayudan a retomar series o películas sin necesidad de buscarlas nuevamente.

Los televisores también son compatibles con asistentes de voz como Alexa, Google Assistant y Siri, lo que permite realizar búsquedas o controlar funciones mediante comandos hablados.

Además, el sistema recibe actualizaciones automáticas, lo que garantiza mejoras constantes en seguridad y desempeño sin intervención del usuario.

La línea estará disponible en cuatro tamaños: 32, 40, 50 y 55 pulgadas. Por ahora, los modelos de 32 y 55 pulgadas ya se encuentran a la venta, mientras que los de 40 y 50 pulgadas llegarán en las próximas semanas.

En cuanto a precios, el modelo de 32 pulgadas (HD) tiene un valor sugerido de 560.900 pesos colombianos, el de 40 pulgadas (Full HD) se ubica en 779.900 pesos, el de 50 pulgadas (UHD) en 1.299.900 pesos y el de 55 pulgadas (UHD) alcanza los 1.479.900 pesos.

Con este lanzamiento, ambas compañías buscan fortalecer su presencia en el mercado local