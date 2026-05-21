Televisores con IA para deportes: así funciona esta tecnología en distintas marcas

La inteligencia artificial ya entró a una parte del televisor que hasta hace poco parecía secundaria: la forma en que se ajustan imagen y sonido mientras ves una transmisión en vivo. Samsung puso ese cambio sobre la mesa con un modo pensado para fútbol, una función que detecta el tipo de contenido y modifica automáticamente varios parámetros de visualización.

Samsung lo presenta como AI Football Mode Pro. Más allá del nombre, se trata de una herramienta pensada para corregir problemas frecuentes al ver deportes en casa: movimientos rápidos que pierden nitidez, señales con resolución limitada y una mezcla de audio que no siempre favorece el ambiente del partido. La apuesta de fondo es reducir la necesidad de ajustes manuales.

¿Qué cambia cuando tu TV reconoce que estás viendo fútbol?

En los modelos compatibles de Samsung, la IA analiza señales del contenido para identificar que se trata de una transmisión de fútbol. A partir de ahí entran en juego funciones como AI Motion Enhancer Pro, que busca mantener más nítido el balón y suavizar las jugadas rápidas, y AI Upscaling, que mejora señales de menor resolución para que el césped, los uniformes y las repeticiones se vean mejor incluso si la transmisión no llega en su mejor calidad.

También hay ajustes en audio. El televisor redistribuye el sonido para que la narración no opaque tanto el ruido de la tribuna y los cambios de ritmo del partido se sientan más naturales. En términos prácticos, esto importa porque no todo el mundo quiere ponerse a calibrar brillo, contraste o ecualización antes de un juego: la idea de estas funciones es automatizar una experiencia que hasta hace poco dependía de menús técnicos y prueba-error.

Samsung no es la única marca que trabaja en esa dirección. LG incluye modos deportivos y procesamiento con IA para mejorar claridad, contraste y sonido durante eventos en vivo. Sony usa su procesador XR para priorizar elementos de la imagen y mejorar la percepción del movimiento. Hisense, por su parte, también incorpora modos automáticos para deportes. Lo que cambia entre marcas no es tanto la idea general, sino la forma en que cada fabricante ajusta esa experiencia y el nombre que le pone a la función.

Más que una función llamativa: ¿por qué esta tendencia importa?

El punto de fondo es que los televisores están dejando de limitarse a mostrar una señal tal como llega. Cada vez más modelos analizan lo que aparece en pantalla y hacen correcciones automáticas según el tipo de contenido. En deportes, eso tiene sentido porque son transmisiones exigentes: hay barridos rápidos de cámara, planos amplios, iluminación cambiante y detalles pequeños que el ojo busca seguir todo el tiempo.

Para el usuario, la utilidad de estas funciones no está en el nombre comercial sino en lo que resuelven en la práctica. Si el sistema mejora el manejo del movimiento, corrige parte de las limitaciones de la señal y ajusta el audio sin exageraciones, la experiencia cambia. Samsung hoy pone el foco en el fútbol, pero la tendencia ya es más amplia: la IA empieza a instalarse como una capa de procesamiento habitual en televisores de varias marcas.