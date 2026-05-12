Ver fútbol sin reflejos: la tecnología que está cambiando la compra de televisores en Colombia

Ver un partido de fútbol en casa puede convertirse en una experiencia frustrante cuando la luz del sol se refleja directamente sobre la pantalla. Ese problema, común en muchas salas colombianas, está cambiando la forma en que las personas eligen televisor y ha convertido a las pantallas antirreflejo en una de las funciones más buscadas del mercado.

La tendencia ya no gira únicamente alrededor del tamaño o la resolución. Ahora importa cómo responde el televisor en condiciones reales: salas iluminadas, ventanas abiertas y reuniones donde varias personas ven el partido desde distintos ángulos.

Samsung asegura que la tecnología antirreflejo se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes para quienes consumen deportes, especialmente fútbol. La razón es simple: los reflejos pueden ocultar detalles de la imagen, afectar la fluidez visual y generar fatiga ocular durante transmisiones largas.

Manuel Penagos, director de Visual Display de Samsung Colombia, explica que los usuarios están evaluando cómo funciona el televisor en el día a día y no únicamente las especificaciones técnicas que aparecen en la caja.

El fútbol ya no se disfruta en salas oscuras

Durante años, muchas personas intentaban solucionar el problema cerrando cortinas o apagando luces. Las nuevas generaciones de televisores están intentando resolverlo desde la propia pantalla.

La tecnología antirreflejo utiliza capas especiales que dispersan la luz externa para evitar que esta rebote directamente sobre el panel. El resultado es una imagen más limpia y uniforme incluso cuando hay iluminación intensa dentro del hogar.

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En partidos de fútbol esto cobra mayor relevancia. Las cámaras se mueven rápidamente, hay cambios constantes de iluminación y detalles pequeños que pueden perderse fácilmente si la pantalla refleja ventanas, lámparas o incluso personas moviéndose en la sala.

Otro punto importante es la experiencia compartida. En reuniones familiares o encuentros con amigos, no todos se sientan frente al televisor. Las pantallas con mejor manejo de reflejos permiten que la imagen mantenga calidad desde diferentes posiciones sin que los brillos arruinen la transmisión.

La mejora también alcanza otros contenidos. Series, videojuegos, películas y conciertos se benefician de una visualización más cómoda, especialmente en hogares donde el televisor permanece encendido gran parte del día.

Los televisores empiezan a competir por comodidad visual

Además de reducir reflejos, los fabricantes están combinando estas tecnologías con sistemas de mejora de color y contraste.

Samsung, por ejemplo, incorpora paneles Quantum Dots que ayudan a conservar colores intensos incluso en espacios iluminados. Eso permite mantener la intensidad del verde de la cancha y los detalles de la transmisión sin que la imagen pierda fuerza.

Modelos como The Frame han ganado protagonismo precisamente por integrar pantallas mate que disminuyen reflejos visibles. Aunque inicialmente fueron pensados como televisores decorativos, hoy también son utilizados por usuarios que buscan una experiencia más cómoda para deportes y streaming.

La competencia también incluye alternativas como TCL A400 Pro, un televisor que apuesta por mejorar la visualización en espacios iluminados y que forma parte de la nueva generación de pantallas enfocadas en comodidad visual más que únicamente en tamaño.

A esto se suman funciones impulsadas por inteligencia artificial. Algunos televisores ya ajustan automáticamente brillo, contraste y sonido dependiendo del tipo de contenido y de la iluminación del entorno. En transmisiones deportivas, esto permite adaptar la imagen para que los movimientos rápidos se perciban con mayor claridad.

El cambio muestra cómo está evolucionando el mercado de televisores en Colombia. Hoy, antes de pensar en más pulgadas, muchos consumidores están priorizando algo más cotidiano: poder ver un partido sin tener que luchar contra los reflejos de la sala.