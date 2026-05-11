La serie documental JAMES. llega a Netflix antes del Mundial 2026

Tres episodios, imágenes inéditas y testimonios de figuras del fútbol mundial hacen parte de JAMES., la nueva serie documental de Netflix sobre James Rodríguez que llegará a la plataforma el próximo 21 de mayo. La producción promete mostrar por primera vez la versión más íntima del volante colombiano, justo cuando el Mundial de 2026 aparece como una de las últimas grandes oportunidades de su carrera.

El documental sigue el recorrido del ‘10’ desde sus primeros años en Colombia hasta convertirse en uno de los jugadores más reconocidos del fútbol internacional. La serie revive momentos decisivos como su irrupción en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que terminó como goleador, además de sus pasos por clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich.

La producción también aborda episodios menos visibles de su trayectoria. La presión mediática, las lesiones, las decisiones deportivas y el desgaste emocional aparecen como parte de una narrativa que intenta alejarse del simple homenaje futbolístico para mostrar a la persona detrás del ídolo.

JAMES. mostrará el lado menos conocido de James Rodríguez

Dirigida por Simón Brand, la serie reúne testimonios de figuras cercanas a la carrera del colombiano. Entre ellas aparecen Luis Díaz, Radamel Falcao, Sergio Ramos, David Ospina y Marcelo, además de entrenadores como José Néstor Pékerman, Néstor Lorenzo y Carlo Ancelotti.

Uno de los puntos que más llama la atención es que el propio James narra buena parte de la historia. Según la sinopsis entregada por Netflix, la serie busca retratar no solo los triunfos deportivos, sino también las luchas personales y profesionales que marcaron su carrera dentro y fuera de la cancha.

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El documental llega en un momento en el que la figura de James vuelve a generar conversación entre aficionados y analistas. Su regreso a la Selección Colombia durante la Copa América 2024 reactivó el debate sobre su liderazgo y su papel en el camino hacia el próximo Mundial.

Netflix apuesta por el fútbol latinoamericano con JAMES.

La plataforma ha convertido las historias deportivas en uno de sus formatos más fuertes durante los últimos años. Producciones centradas en futbolistas, selecciones y clubes han encontrado una audiencia global interesada en conocer lo que ocurre fuera del terreno de juego.

Con JAMES., Netflix busca conectar con el público colombiano y latinoamericano a través de una figura que marcó una generación. El documental no solo revive goles y partidos históricos. También funciona como un retrato de la presión que implica convertirse en símbolo nacional desde muy joven.

El estreno, previsto para el 21 de mayo, aparece además en un momento decisivo para el jugador. A pocos meses del inicio del camino definitivo hacia el Mundial de 2026, la serie podría convertirse en una nueva oportunidad para reconstruir la relación entre James Rodríguez y una afición que todavía espera otra noche histórica del ‘10’.