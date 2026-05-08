Las películas de suspenso y casos reales que podrás ver este Día de la Madre en televisión

El canal Lifetime apostará este 10 de mayo por una programación distinta para celebrar el Día de la Madre. En lugar de maratones familiares tradicionales, la señal reunirá películas cargadas de suspenso, desapariciones, conflictos familiares y relatos basados en hechos reales donde las madres son el eje principal de cada historia.

La jornada especial arrancará desde las 2:20 p.m. para Colombia y México con cuatro producciones de Lifetime Movies que exploran distintos tipos de maternidad: desde mujeres enfrentadas a tragedias personales hasta madres que desafían a las autoridades para proteger a sus hijos.

La selección mezcla dramas emocionales, biografías y thrillers criminales, una fórmula que el canal ha mantenido durante los últimos años para atraer a audiencias interesadas en historias inspiradas en situaciones reales y conflictos familiares intensos.

Madres, desapariciones y secretos familiares

La programación comenzará con Carta desde el cielo (My Mom’s Letter From Heaven), una película centrada en un padre viudo y su complicada relación con su hija adolescente. La historia gira alrededor de una carta escrita por la madre antes de morir, un recurso que funciona como punto de quiebre dentro del relato.

Después llegará Mis Octillizos (I Was Octomom), producción biográfica basada en el caso de Natalie Suleman, conocida mundialmente tras convertirse en madre de octillizos en 2009. La cinta aborda no solo el impacto mediático del caso, sino también la presión pública y el debate que generó la fertilización asistida en Estados Unidos.

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La apuesta de Lifetime también incluye Rastros de un secuestro (Taken in Plain Sight), una historia de desaparición infantil donde una madre decide iniciar su propia investigación luego de sentirse ignorada por las autoridades.

El cierre del especial estará marcado por Hasta Encontrarte (Black Girl Missing), película que aborda la desaparición de una joven afroamericana y las diferencias en la cobertura mediática y policial de este tipo de casos. La producción toca temas relacionados con discriminación racial y visibilidad en los medios.

El auge de los thrillers hechos para televisión

Las películas originales de Lifetime han encontrado una audiencia estable en América Latina gracias a relatos rápidos, tramas de suspenso y personajes inspirados en conflictos reales. Muchas de estas producciones toman elementos de noticias, crímenes mediáticos o libros de investigación para construir historias dirigidas principalmente al público femenino.

El especial del Día de la Madre mantiene esa línea narrativa. Aunque las producciones parten de dramas familiares, la programación prioriza el suspenso psicológico y los giros inesperados antes que las historias sentimentales tradicionales asociadas a esta fecha.

La estrategia también refleja cómo los canales de televisión paga siguen utilizando eventos especiales para competir frente a las plataformas de streaming. En fechas como el Día de la Madre, Halloween o Navidad, las maratones temáticas continúan funcionando como uno de los formatos más usados para mantener audiencia lineal.

En Colombia, el especial podrá verse durante toda la tarde y parte de la noche del domingo 10 de mayo a través de la señal de Lifetime disponible en operadores de televisión por suscripción.