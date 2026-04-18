Prime Video lanza tráiler de Jack Ryan: Guerra Fantasma y confirma estreno en mayo

Prime Video anunció el lanzamiento del tráiler oficial de Jack Ryan: Guerra Fantasma de Tom Clancy, la nueva apuesta cinematográfica basada en el popular personaje creado por el escritor estadounidense Tom Clancy. La producción, protagonizada por John Krasinski, llegará en exclusiva a la plataforma el próximo 20 de mayo y estará disponible en más de 240 países y territorios.

La película marca el regreso de Jack Ryan tras el cierre de la serie que durante cuatro temporadas consolidó su presencia en el catálogo de Prime Video. En esta ocasión, la historia se traslada al formato cinematográfico con una trama que retoma los elementos clásicos del espionaje internacional, pero con un componente más personal para el protagonista.

En esta nueva entrega, Ryan es obligado a volver al terreno operativo cuando una misión encubierta revela una conspiración de alto impacto global. La amenaza proviene de una unidad clandestina que opera fuera de control, lo que obliga al personaje a actuar contrarreloj mientras intenta anticiparse a un adversario que parece conocer cada uno de sus movimientos.

El elenco incluye a Wendell Pierce y Michael Kelly, quienes retoman sus papeles como James Greer y Mike November, respectivamente. A ellos se suma Sienna Miller, quien interpreta a una agente del MI6 que se convierte en pieza clave dentro de la operación.

Un salto de la serie al cine

La producción está dirigida por Andrew Bernstein y cuenta con un guion escrito por Krasinski junto a Aaron Rabin, basado en una historia desarrollada con Noah Oppenheim. El proyecto mantiene la continuidad narrativa de la serie, pero eleva la escala de la acción con una propuesta pensada para el formato de largometraje.

La trama se desarrolla en múltiples escenarios internacionales y combina secuencias de acción con tensiones políticas y personales. Según la sinopsis, el equipo deberá enfrentar traiciones internas mientras lidia con eventos del pasado que vuelven a afectar sus decisiones.

El estreno forma parte de la estrategia de Amazon para fortalecer su catálogo global con producciones originales de alto perfil. La plataforma ha venido ampliando su oferta con títulos internacionales y producciones locales, incluyendo contenidos colombianos como Betty la Fea: la historia continúa y Los iniciados.

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En Colombia, Prime Video está disponible mediante una suscripción mensual o anual que incluye, además del acceso a series y películas, beneficios adicionales como envíos internacionales desde Amazon, contenido de videojuegos y suscripciones a canales digitales. Los nuevos usuarios pueden acceder a un periodo de prueba gratuito de 30 días.

La película estará disponible para streaming desde el día de su estreno en distintos dispositivos, incluyendo televisores inteligentes, celulares y computadores, con la posibilidad de descargar el contenido para verlo sin conexión.

Con este lanzamiento, la plataforma apuesta por mantener vigente una de sus franquicias más reconocidas dentro del género de acción y espionaje, ahora con una historia que busca atraer tanto a seguidores de la serie como a nuevos espectadores.