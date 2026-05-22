Tom Hanks revive la Segunda Guerra Mundial en una ambiciosa serie documental de HISTORY

Tom Hanks vuelve a la Segunda Guerra Mundial con una nueva serie documental que promete mostrar el conflicto más devastador del siglo XX desde una perspectiva distinta. La producción, que llegará a HISTORY el próximo 25 de mayo, apuesta por imágenes restauradas, archivos inéditos y una reconstrucción histórica que busca acercarte a la guerra como pocas veces se ha visto en televisión.

“Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” tendrá 20 episodios y se estrenará de manera simultánea en más de 200 territorios y 40 idiomas. La serie no utiliza recreaciones de ficción: todo lo que aparece en pantalla proviene de archivos reales grabados durante la guerra, incluyendo material recuperado y restaurado tras más de una década de investigación.

El actor de Saving Private Ryan y Band of Brothers participa como narrador, presentador y productor ejecutivo. Para Hanks, volver sobre este período histórico tiene una razón clara: entender cómo esas experiencias moldearon el mundo actual y por qué sus lecciones siguen vigentes.

“Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que todavía vivimos en un mundo moldeado por lo que ocurrió hace 80 años”, explica Andy Seestedt, productor ejecutivo de la serie.

Un documental construido con imágenes reales de la guerra

Uno de los elementos más llamativos de la producción es el trabajo visual. El equipo utilizó filmaciones originales captadas por soldados, fotógrafos de combate y civiles durante la Segunda Guerra Mundial.

Según los responsables de la serie, el reto no solo consistió en encontrar nuevas imágenes, sino en verificar cada detalle histórico. Desde los uniformes hasta los aviones o las insignias militares, todo fue revisado por especialistas y expertos del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos.

Tom Hanks asegura que gran parte del material utilizado nunca había sido visto públicamente. Eso permitió ampliar escenas históricas conocidas y mostrar lo que ocurría antes o después de momentos emblemáticos del conflicto.

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La serie recorrerá hechos como la invasión de Polonia, Pearl Harbor, Stalingrado, Normandía, la campaña del Pacífico y el colapso del régimen nazi. También abordará aspectos menos explorados, como el espionaje, la propaganda, la resistencia clandestina y el impacto psicológico que dejó la guerra en millones de personas.

Además del archivo visual, la producción reúne a historiadores reconocidos internacionalmente y especialistas militares que ayudan a contextualizar cada episodio.

¿Por qué la Segunda Guerra Mundial sigue siendo relevante?

Aunque existen decenas de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, esta producción intenta conectar el pasado con discusiones actuales sobre derechos, libertad y autoritarismo.

Hanks sostiene que la guerra marcó una división moral para buena parte del mundo. En su visión, el conflicto no solo definió fronteras o alianzas políticas, sino también la manera en que las sociedades entienden conceptos como libertad de expresión, derechos civiles o democracia.

La serie también busca mostrar el costo humano detrás de las decisiones militares. Uno de los aspectos que más impactó al actor durante la producción fue descubrir las condiciones extremas que vivieron los soldados durante campañas prolongadas, especialmente en Italia y el frente oriental.

Andy Seestedt explica que el equipo evitó repetir los enfoques tradicionales y prefirió centrarse en historias menos conocidas o en detalles logísticos y humanos que normalmente quedan fuera de los relatos más populares.

Por ejemplo, uno de los episodios dedicados al desembarco de Normandía pone el foco en la enorme operación de planificación previa y no únicamente en el Día D. Otro explora la campaña de Filipinas y la batalla naval del Golfo de Leyte, considerada una de las confrontaciones marítimas más grandes de la historia.

“Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” se estrenará el lunes 25 de mayo a las 8:10 p.m. en Colombia a través de HISTORY, con dos episodios consecutivos en su lanzamiento.