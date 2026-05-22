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Netflix Colombia: todos los estrenos confirmados para junio de 2026

Hace 20 minutos
Digna Irene Urrea
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Netflix ya confirmó parte de los contenidos que estarán disponibles en Colombia durante junio de 2026. El catálogo del mes incluye nuevas temporadas de producciones populares, documentales deportivos, películas animadas y contenidos para toda la familia.

Entre los lanzamientos aparecen títulos esperados como Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2, el regreso de Rosario Tijeras y varios documentales relacionados con fútbol y cultura pop. La plataforma también sumará producciones latinoamericanas y apuestas de animación hechas en México.

Series y películas que llegan a Netflix en junio

Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2 — 25 de junio
Aang continúa su entrenamiento para dominar la Tierra mientras enfrenta conflictos políticos, secretos y alianzas que complican la guerra que atraviesa su mundo.

Dulces Magnolias: Temporada 5 — 11 de junio
La historia sigue a las Magnolias mientras atraviesan cambios personales y preparan una boda en Serenity, con nuevos desafíos familiares y emocionales.

El testigo — 4 de junio
Basada en hechos reales, esta serie muestra cómo la pareja de Rachel Nickell intenta proteger a su hijo pequeño tras convertirse en el único testigo de un asesinato.

Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 3 — 26 de junio
Liko y sus compañeros emprenden una nueva aventura para mejorar sus habilidades antes de enfrentar una gran batalla contra los Exploradores.

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México 86 — 5 de junio
La producción revive cómo México logró organizar el mundial de fútbol de 1986 en medio de dificultades y decisiones inesperadas.

Michael Jackson: El veredicto — 3 de junio
El documental analiza el juicio contra Michael Jackson y revisa su legado con testimonios de personas que estuvieron involucradas en el proceso legal.

Risa y la cabina del viento — 3 de junio
La película sigue a Risa, una niña que descubre una cabina telefónica capaz de conectarla con personas fallecidas mientras busca respuestas sobre su padre desaparecido.

Rosario Tijeras: Temporada 5 — 10 de junio
Rosario enfrenta amenazas del pasado y nuevos enemigos mientras intenta reconstruir su vida junto al Ángel.

Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 3 — 1 de junio
La serie infantil regresa con nuevas aventuras educativas centradas en juegos, aprendizaje y actividades para niños.

Documentales, fútbol y animación destacan en el catálogo

Uno de los contenidos deportivos más llamativos será Tetracampeones: Brasil volvió a creer, que llegará el 7 de junio. El documental revisa el recorrido de la selección brasileña en el Mundial de 1994 usando material grabado por los propios jugadores.

Otro título relacionado con el fútbol será Várzea: donde nace el fútbol, disponible desde el 20 de junio. La serie explora las historias detrás del fútbol callejero y amateur en Brasil, mostrando cómo este deporte transforma comunidades y oportunidades de vida.

En películas, uno de los estrenos más llamativos será Soy Frankelda, disponible el 12 de junio. Se trata de una producción animada en stop motion que sigue a una escritora mexicana del siglo XIX atrapada dentro de las criaturas y relatos de su imaginación.

Netflix también recordó que las fechas de estreno podrían cambiar durante el mes. Los usuarios en Colombia podrán acceder a estos contenidos directamente desde la aplicación o la versión web de la plataforma, dependiendo del plan de suscripción activo.

Digna Irene Urrea

Comunicadora social y periodista apasionada por las buenas historias, el periodismo literario y el lenguaje audiovisual. Aficionada a la tecnología, la ciencia y la historia.

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