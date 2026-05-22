Netflix Colombia: todos los estrenos confirmados para junio de 2026

Netflix ya confirmó parte de los contenidos que estarán disponibles en Colombia durante junio de 2026. El catálogo del mes incluye nuevas temporadas de producciones populares, documentales deportivos, películas animadas y contenidos para toda la familia.

Entre los lanzamientos aparecen títulos esperados como Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2, el regreso de Rosario Tijeras y varios documentales relacionados con fútbol y cultura pop. La plataforma también sumará producciones latinoamericanas y apuestas de animación hechas en México.

Series y películas que llegan a Netflix en junio

Avatar: La leyenda de Aang: Temporada 2 — 25 de junio

Aang continúa su entrenamiento para dominar la Tierra mientras enfrenta conflictos políticos, secretos y alianzas que complican la guerra que atraviesa su mundo.

Dulces Magnolias: Temporada 5 — 11 de junio

La historia sigue a las Magnolias mientras atraviesan cambios personales y preparan una boda en Serenity, con nuevos desafíos familiares y emocionales.

El testigo — 4 de junio

Basada en hechos reales, esta serie muestra cómo la pareja de Rachel Nickell intenta proteger a su hijo pequeño tras convertirse en el único testigo de un asesinato.

Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 3 — 26 de junio

Liko y sus compañeros emprenden una nueva aventura para mejorar sus habilidades antes de enfrentar una gran batalla contra los Exploradores.

México 86 — 5 de junio

La producción revive cómo México logró organizar el mundial de fútbol de 1986 en medio de dificultades y decisiones inesperadas.

Michael Jackson: El veredicto — 3 de junio

El documental analiza el juicio contra Michael Jackson y revisa su legado con testimonios de personas que estuvieron involucradas en el proceso legal.

Risa y la cabina del viento — 3 de junio

La película sigue a Risa, una niña que descubre una cabina telefónica capaz de conectarla con personas fallecidas mientras busca respuestas sobre su padre desaparecido.

Rosario Tijeras: Temporada 5 — 10 de junio

Rosario enfrenta amenazas del pasado y nuevos enemigos mientras intenta reconstruir su vida junto al Ángel.

Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 3 — 1 de junio

La serie infantil regresa con nuevas aventuras educativas centradas en juegos, aprendizaje y actividades para niños.

Documentales, fútbol y animación destacan en el catálogo

Uno de los contenidos deportivos más llamativos será Tetracampeones: Brasil volvió a creer, que llegará el 7 de junio. El documental revisa el recorrido de la selección brasileña en el Mundial de 1994 usando material grabado por los propios jugadores.

Otro título relacionado con el fútbol será Várzea: donde nace el fútbol, disponible desde el 20 de junio. La serie explora las historias detrás del fútbol callejero y amateur en Brasil, mostrando cómo este deporte transforma comunidades y oportunidades de vida.

En películas, uno de los estrenos más llamativos será Soy Frankelda, disponible el 12 de junio. Se trata de una producción animada en stop motion que sigue a una escritora mexicana del siglo XIX atrapada dentro de las criaturas y relatos de su imaginación.

Netflix también recordó que las fechas de estreno podrían cambiar durante el mes. Los usuarios en Colombia podrán acceder a estos contenidos directamente desde la aplicación o la versión web de la plataforma, dependiendo del plan de suscripción activo.