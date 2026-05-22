Cristiano Ronaldo ahora quiere controlar cómo ves el Mundial 2026 gratis por internet

Cristiano Ronaldo ya no solo piensa en marcar goles. El portugués empezó a mover fichas en otro partido: el de las transmisiones deportivas por internet. Su nueva apuesta se llama LiveModeTV, una plataforma ligada a la brasileña CazéTV que quiere competir por una de las audiencias más grandes del planeta: la del Mundial 2026.

La noticia no pasa únicamente porque CR7 será accionista y socio estratégico del proyecto. Lo que realmente llama la atención es el modelo detrás de la plataforma: partidos gratuitos, distribución digital y contenido pensado para quienes ya casi no consumen televisión tradicional.

La llegada del delantero portugués ocurre en un momento en el que el negocio del deporte está cambiando rápido. Cada vez más personas siguen partidos desde YouTube, TikTok o Twitch, mientras las cadenas de televisión pierden terreno frente a plataformas que mezclan entretenimiento, creadores de contenido y transmisiones en vivo.

El modelo que quiere romper la televisión deportiva

LiveModeTV nace como la expansión internacional de LiveMode, la empresa brasileña responsable de CazéTV, un canal que ganó fuerza en Brasil gracias a sus transmisiones gratuitas y su estilo más cercano al lenguaje de redes sociales.

La fórmula se aleja bastante del formato clásico de narración deportiva. En lugar de apostar únicamente por comentaristas tradicionales, el contenido se mueve entre streamers, reacciones en vivo, clips virales y participación constante de la audiencia.

Ese formato funcionó especialmente bien entre públicos jóvenes, que ya consumen deportes de manera distinta. Muchos prefieren ver resúmenes cortos, seguir reacciones en tiempo real o comentar jugadas desde el celular mientras navegan en otras aplicaciones.

Por eso la entrada de Cristiano Ronaldo tiene peso más allá del marketing. El portugués es una de las figuras más seguidas del mundo y su presencia puede ayudar a que LiveModeTV gane visibilidad internacional antes del Mundial 2026.

La plataforma apunta a convertirse en una alternativa digital frente al modelo de televisión paga que durante años dominó las grandes competiciones deportivas. En lugar de depender únicamente de suscripciones, el negocio gira alrededor de publicidad, patrocinadores y audiencias masivas en internet.

Para quienes siguen fútbol, eso podría traducirse en más opciones para ver partidos sin necesidad de contratar servicios costosos o depender exclusivamente del cable tradicional.

Cristiano Ronaldo construye un negocio fuera de las canchas

La entrada de CR7 al streaming deportivo también muestra cómo varios futbolistas están transformándose en empresarios tecnológicos y dueños de medios.

Cristiano ya había invertido en hoteles, clínicas capilares y compañías vinculadas al entretenimiento. Además, creó su propio ecosistema digital con UR Cristiano, su canal de YouTube y redes sociales, desde donde controla directamente parte de su comunicación con millones de seguidores.

Ahora el movimiento va más lejos. Con LiveModeTV no solo participa como imagen pública, sino también como accionista de una plataforma que quiere competir por la atención global durante el evento deportivo más importante del planeta.

El Mundial 2026 será además el primero con 48 selecciones y una audiencia digital todavía más fragmentada. Eso abre oportunidades para nuevas plataformas que entienden cómo consumen contenido las generaciones más jóvenes.

La apuesta de LiveModeTV parece apuntar exactamente ahí: menos televisión tradicional y más fútbol distribuido como contenido de internet.

Mientras sigue jugando profesionalmente con Al Nassr, Cristiano Ronaldo también empieza a posicionarse del otro lado del negocio. Ya no solo quiere aparecer en la transmisión. Ahora quiere participar en la plataforma que la emite.