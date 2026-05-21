Netflix ya tiene lista la despedida de Macondo. La plataforma confirmó que la segunda parte de ‘Cien años de soledad’ llegará el próximo 5 de agosto y que la adaptación terminará oficialmente el 26 de agosto con un episodio especial que funcionará como un gran cierre cinematográfico.

La serie basada en la novela de Gabriel García Márquez regresará con siete nuevos episodios y un capítulo final independiente dirigido por Laura Mora. Junto al anuncio, Netflix también mostró las primeras imágenes del desenlace de una de las producciones más ambiciosas realizadas en América Latina.

La primera parte de la serie mostró el nacimiento de Macondo y el inicio de la historia de la familia Buendía. Ahora, la producción avanzará hacia las décadas marcadas por la guerra, la llegada del tren, el auge de la compañía bananera y la decadencia del pueblo.

Según la sinopsis revelada por la plataforma, la historia retomará el momento posterior al armisticio del coronel Aureliano Buendía. Aunque el conflicto armado parece terminar, Macondo entrará en una nueva etapa marcada por tensiones políticas, transformaciones sociales y tragedias familiares.

Un cierre dividido en dos estrenos

Netflix decidió separar el desenlace de la historia en dos momentos. El primero será la segunda parte de la serie, compuesta por siete episodios que llegarán el 5 de agosto.

Los capítulos tendrán títulos como ‘El armisticio’, ‘Fernanda del Carpio’ y ‘Llovió cuatro años, once meses y dos días’, referencias directas a algunos de los momentos más recordados de la novela.

Después llegará el llamado “Gran Final”, programado para el 26 de agosto. La plataforma explicó que este episodio especial tendrá una estructura cercana a la de un largometraje y servirá para cerrar toda la adaptación audiovisual de la obra.

Laura Mora aseguró que el equipo creativo decidió llevar la serie “a otro nivel” desde lo visual, el sonido y la música para construir un final más emocional y cinematográfico.

Por su parte, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, explicó que durante el desarrollo de la producción concluyeron que el desenlace de la novela necesitaba un formato diferente al de un episodio tradicional.

La producción más ambiciosa hecha sobre Macondo

La adaptación de ‘Cien años de soledad’ ha sido uno de los proyectos audiovisuales más complejos realizados en Colombia. La serie fue filmada completamente en español y tuvo rodajes en Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

La producción contó con la participación de cientos de técnicos, artistas y creativos colombianos, además del respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.

Laura Mora dirigió gran parte de esta segunda etapa junto a Carlos Moreno. Dynamo, la productora encargada del proyecto, trabajó durante varios años en la reconstrucción visual de Macondo y en la adaptación de una obra considerada difícil de llevar a la pantalla.

Otro de los elementos importantes fue el incentivo CINA, un beneficio otorgado por el Gobierno colombiano que permite descuentos tributarios para producciones audiovisuales realizadas en el país.

Con este cierre, Netflix apuesta por convertir la historia de los Buendía en uno de los proyectos latinoamericanos más importantes dentro de su catálogo global.