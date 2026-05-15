Xiaomi 17 Max oficial: pantalla de 6,9 pulgadas y batería de 8.000 mAh

Xiaomi anunció oficialmente el Xiaomi 17 Max y adelantó varias de las características clave del smartphone antes de su lanzamiento en China, previsto para finales de este mes. La marca también mostró una primera vista oficial del dispositivo, dejando ver un diseño de gran formato acompañado por acabados orientados a la gama alta Android.

El teléfono llegará en negro, azul y blanco, manteniendo una estética inspirada en la serie 15 junto con marcos de aluminio y líneas rectas en la estructura. Reportes publicados en China también mencionan variantes con acabados tipo fibra de carbono y superficies cerámicas para algunas configuraciones del nuevo dispositivo insignia de la marca.

La parte frontal integra una pantalla plana de 6,9 pulgadas con tecnología LTPO y tasa de refresco de 120Hz. Reportes recientes indican que usaría el mismo panel presente en la versión Pro Max y ofrecería una calidad visual cercana a resolución 2K, orientada a videojuegos y contenido multimedia.

Entre los detalles adelantados destacan el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 8.000 mAh. Por ahora no existen detalles oficiales sobre la velocidad de carga, aunque distintos rumores apuntan a compatibilidad con carga rápida por cable de 100W, una cifra poco habitual para un teléfono de este tamaño.

Xiaomi 17 Max: potencia Snapdragon, batería masiva y cámaras de alta resolución

En fotografía, el dispositivo apuesta por una cámara Leica de 200 megapíxeles junto con un teleobjetivo periscópico de 3x. Filtraciones recientes también mencionan un lente ultra gran angular de 50 megapíxeles, aunque ese detalle todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Otros reportes mencionan memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, una combinación pensada para videojuegos, multitarea y aplicaciones que requieren mayor rendimiento gráfico. Estas especificaciones acompañarían al Snapdragon 8 Elite Gen 5 dentro de la gama premium, enfocándose en tareas exigentes y alto rendimiento gráfico.

Lu Weibing, presidente de la división móvil, describió el modelo como una versión completamente mejorada frente al estándar. Según explicó, la intención es diferenciar el dispositivo por autonomía, rendimiento y capacidades fotográficas. El Xiaomi 17 Max ya aparece disponible para pre-pedido en China por 4.999 yuanes, equivalentes a unos 690 dólares al cambio actual.

Imagen: Xiaomi / Editada con IA (Gemini)