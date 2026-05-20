El Honor Power 3 aparece en nuevas filtraciones compartidas por el conocido insider Digital Chat Station, donde se menciona una batería de hasta 12.000 mAh junto con el procesador MediaTek Dimensity 8600 fabricado en 3 nanómetros.

La capacidad destaca frente al promedio actual del mercado. Mientras muchos fabricantes continúan utilizando baterías cercanas a los 5.000 mAh, Honor apostaría por una cifra mucho mayor dentro de un teléfono convencional. De confirmarse, el modelo se ubicaría entre los smartphones con mayor autonomía disponibles.

Este teléfono llegaría como sucesor del Honor Power 2, lanzado con una batería de 10.080 mAh. La marca mantendría una estrategia enfocada en usuarios que priorizan largas jornadas de uso en videojuegos, navegación, multimedia o trabajo móvil.

Una batería de 12.000 mAh permitiría varios días de uso moderado sin necesidad de cargar el teléfono. Incluso bajo tareas más exigentes, como juegos, GPS o reproducción de video, el equipo tendría autonomía suficiente para superar ampliamente a muchos modelos premium actuales.

Honor Power 3 apuesta por baterías de silicio-carbono para mejorar la autonomía

Honor seguiría utilizando baterías de silicio-carbono, una tecnología que permite aumentar la densidad energética sin incrementar demasiado el tamaño físico del teléfono. El objetivo sería mantener un diseño manejable pese al importante salto de capacidad.

La tendencia comenzó a expandirse rápidamente en China. Fabricantes como Oppo, Realme y Honor empezaron a desarrollar teléfonos con baterías más grandes gracias a mejoras en materiales y eficiencia. El supuesto Power 3 marcaría uno de los avances más ambiciosos dentro de esta categoría.

El salto a los 3 nanómetros también ayudaría a optimizar temperatura y eficiencia energética, dos factores importantes en un smartphone con una batería de gran tamaño.

Uno de los principales desafíos será equilibrar autonomía, temperatura y velocidad de carga. Una batería de 12.000 mAh requiere una gestión eficiente para evitar sobrecalentamiento y tiempos de carga demasiado largos durante el uso diario.

Los rumores apuntan además a una pantalla OLED LTPS de 6,8 pulgadas con resolución 1.5K y diseño plano. Honor mantendría una configuración enfocada en equilibrar calidad visual y consumo energético.

La autonomía gana importancia dentro del mercado móvil

El posible lanzamiento del Honor Power 3 refleja un cambio dentro de la industria móvil. Durante años, gran parte de la innovación estuvo centrada en cámaras, pantallas y potencia. Ahora, la duración de batería vuelve a ocupar un lugar importante para muchos usuarios.

Actualmente, la necesidad de depender menos del cargador se convirtió en un factor de compra relevante. Esto resulta especialmente visible entre gamers, viajeros, creadores de contenido y personas que utilizan el celular como herramienta principal de trabajo.

Ofrecer varios días de autonomía puede resultar más atractivo para muchos usuarios que pequeñas mejoras de rendimiento difíciles de notar. Honor apunta directamente a ese segmento con un producto centrado en resistencia energética.

Por ahora no existe información oficial sobre su lanzamiento global ni sobre sus especificaciones definitivas. Tampoco está confirmado si una versión internacional mantendrá la misma capacidad de batería. Aun así, las filtraciones muestran que Honor busca posicionarse entre los fabricantes que más están impulsando la autonomía dentro del mercado smartphone.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)