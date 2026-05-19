One UI 8.5 oficial: los Galaxy compatibles y las funciones de IA

Samsung comenzó el despliegue global de One UI 8.5 para gran parte de sus teléfonos Galaxy recientes. La actualización basada en Android 16 QPR2 incorpora funciones de inteligencia artificial, mejoras visuales y nuevas herramientas de privacidad enfocadas en mejorar la experiencia diaria de uso.

La nueva versión ya no queda reservada únicamente para los modelos premium más recientes. La compañía amplió la disponibilidad hacia teléfonos plegables, versiones Fan Edition y parte de la gama media para unificar funciones dentro del ecosistema Galaxy.

El nuevo software comenzó a distribuirse para los Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 Edge. También reciben la actualización los Galaxy S24, S24+, S24 Ultra y toda la familia Galaxy S23 integrada por los S23, S23+ y S23 Ultra. A la lista se suman además los Galaxy S25 FE, S24 FE y S23 FE.

Dentro del segmento plegable aparecen los Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5 y Z Flip5. La actualización también contempla al futuro Galaxy Z TriFold, uno de los dispositivos más recientes de la firma surcoreana enfocado en productividad y multitarea.

En la gama media, la actualización llega a los Galaxy A56 y Galaxy A36. Ambos modelos son los primeros dispositivos intermedios en acceder a esta versión del sistema operativo, acercando funciones avanzadas a equipos más accesibles del catálogo Galaxy.

Entre los cambios más visibles aparecen nuevas opciones de personalización. El panel rápido ahora permite reorganizar accesos directos, modificar el tamaño de botones y eliminar funciones poco utilizadas sin instalar aplicaciones adicionales.

Nuevas funciones de IA en One UI 8.5 para teléfonos Galaxy

Uno de los principales cambios llega a Bixby. El asistente ahora utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de interpretar solicitudes más complejas. El sistema comprende consultas sin depender de comandos específicos y facilita el acceso a configuraciones, búsquedas y funciones del dispositivo.

Además de mantener el contexto entre preguntas consecutivas, la nueva versión incorpora memoria conversacional. La interfaz también suma sistemas de búsqueda inteligentes que permiten obtener respuestas actualizadas desde internet directamente dentro del asistente virtual.

Otra de las novedades importantes es la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop para simplificar la transferencia inalámbrica de archivos entre dispositivos Galaxy y productos Apple. La función permite compartir fotos, videos y documentos entre teléfonos Android, iPhone, iPad y computadoras Mac.

Hasta ahora, compartir archivos entre dispositivos Android y Apple requería aplicaciones externas, almacenamiento en la nube o plataformas de mensajería. Con la nueva actualización el proceso se realiza de forma más rápida y directa entre ambos ecosistemas.

También se agregó una función de grabación parcial de pantalla. La herramienta permite seleccionar únicamente una parte específica de la interfaz antes de comenzar la captura. El cambio resulta útil para tutoriales, reuniones laborales y publicaciones destinadas a redes sociales.

La pantalla de bloqueo suma además nuevas opciones visuales impulsadas por inteligencia artificial. El sistema detecta personas y mascotas dentro de las fotografías para reorganizar automáticamente los elementos gráficos alrededor del reloj y añadir efectos dinámicos relacionados con las condiciones climáticas.

Qué celulares Galaxy reciben la actualización y cómo descargarla

Los reportes, programas beta y registros de soporte señalan compatibilidad para los Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Galaxy S25 FE, S24 FE, S23 FE, Galaxy A56 y Galaxy A36.

El despliegue comenzó inicialmente en Corea del Sur y continuará expandiéndose hacia otros mercados durante las próximas semanas. La disponibilidad depende del país, operador móvil y versión específica de cada dispositivo compatible con el nuevo software.

Para comprobar la llegada de la actualización, basta con ingresar en Ajustes, acceder a “Actualización de software” y seleccionar “Descargar e instalar”. El dispositivo verificará automáticamente la disponibilidad del firmware antes de iniciar la instalación.

Mientras continúa el despliegue global de One UI 8.5, Samsung también inició pruebas de One UI 9.0 Beta basado en Android 17 para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, con el objetivo de acelerar su calendario de software y ampliar la llegada de nuevas funciones a más dispositivos Galaxy.

Con esta actualización, llegan nuevas herramientas relacionadas con inteligencia artificial, privacidad y conectividad entre plataformas. El sistema también mejora funciones vinculadas con productividad y personalización en una mayor cantidad de teléfonos Galaxy.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)